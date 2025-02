Napoli: Conte cambia ancora, scelta a sorpresa

Il pareggio contro l’Udinese ha segnato molto l’ambiente partenopeo. Il tecnico leccese sembra essere intenzionato a dare vita ad una nuova rivoluzione

È un Napoli rimasto scottato dal passo falso contro l’Udinese. A Castel Volturno si respira molta delusione per il pareggio di ieri sera. Una prestazione che ha confermato le difficoltà della squadra soprattutto per quanto riguarda le seconde linee. Ci si aspettava un cambio di passo in questo senso, ma purtroppo non è arrivato. Ed ora si dovrà lavorare durante per trovare le giuste soluzioni in attesa di luglio.

E, secondo le informazioni di Pasquale Tina, inviato di Radio Marte, il Napoli potrebbe dare vita ad una sorta di mini rivoluzione a partire dalla sfida contro la Lazio. In particolare, Conte starebbe ragionando sulla possibilità di bocciare un giocatore e cambiare un po’ il modo di giocare. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà a partire dai prossimi giorni.

Napoli: si cambia, le scelte di Conte

Il Napoli si appresta ad affrontare la Lazio in una situazione molto precaria. La condizione di molti titolari non è quella migliore e al momento le seconde linee non danno assolutamente le garanzie sperate. Per questo motivo Conte nei prossimi giorni proverà a trovare una soluzione per portare a rendere tutti al meglio e magari ritornare a portare la squadra ad essere capace di prestazioni simili a quelle alle quali ci ha abituato.

L’idea che starebbe prendendo piede è quella di un Buongiorno di nuovo titolare e Juan Jesus a sinistra. Mazzocchi in quella posizione non ha convinto e difficilmente si vedrà in campo uno tra Olivera e Spinazzola contro la Lazio. Quindi lo slittamento del centrale a terzino resta una idea anche se ad oggi siamo semplicemente nel campo delle ipotesi. Non è da escludere che il tecnico possa dare fiducia ancora all’ex Salernitana, ma per il momento è una ipotesi davvero complicata.

Sappiamo molto bene come la Lazio è davvero pericolosa sugli esterni e Mazzocchi potrebbe soffrire molto. Per questo motivo la mossa Juan Jesus è da tenere in considerazione in un ruolo che ha già ricoperto in passato con discreti risultati.

Juan Jesus terzino?

L’ipotesi di Juan Jesus terzino era già stata presa in passato considerato il fatto che a sinistra non c’erano grandi soluzioni (oltre a Olivera). Poi la crescita di Spinazzola l’ha fatta rimettere nel cassetto. Ora, però, potrebbe essere di nuovo portata sul tavolo viste le difficoltà che ci sono in quel preciso ruolo a causa degli infortuni.