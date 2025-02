Napoli, recupero Olivera: spunta la nuova data

Il terzino del Napoli, Mathias Olivera, è ancora ai box per infortunio. Spunta la novità dell’ultim’ora dopo il ko rimediato anche da Spinazzola: ecco la verità sull’uruguaiano

Il Napoli non riesce più a vincere collezionando due pareggi contro Roma ed Udinese: serve la nuova mossa a sorpresa per rivedere subito in campo Mathias Olivera. Cambia tutto lo scenario per il terzino uruguaiano che è fermo ai box già da due settimane: conosciamo gli ultimi dettagli per rivederlo in campo.

La squadra guidata da Antonio Conte continua a perdere pezzi importanti, ma ora spunta la nuova data per il recupero imminente di Mathias Olivera. Novità importanti per conoscere il ritorno in campo del terzino uruguaiano che vuole subito contribuire alle prossime vittorie degli azzurri. Il Napoli ha tirato un po’ il freno collezionando due pari contro Roma ed Udinese: le prossime due trasferte contro Lazio e Como saranno molto indicative prima dello scontro diretto contro l’Inter.

Napoli, Conte ci spera: ecco quando ritorna in campo Olivera

Saranno due settimane decisive per conoscere la nuova data per rivedere l’uruguaiano in campo: una nuova mossa decisiva dopo aver perso anche Spinazzola che starà fuori per venti giorni. Ecco tutta la verità per

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte dovrà perdere anche Leonardo Spinazzola per le prossime settimane a causa di un nuovo infortunio. Con Olivera ai box contro l’Udinese è sceso in campo dal primo minuto Mazzocchi tornato titolare dopo circa sei mesi.

Il terzino uruguaiano cercherà di recuperare il prima possibile dopo che si parlava di un suo ritorno in campo il 2 marzo per la super sfida contro l’Inter. Già in vista contro il Como Olivera è pronto a scendere in campo dal primo minuto: spunta la nuova mossa a sorpresa con Conte che spera di un imminente ritorno in campo.

Olivera non vede l’ora di tornare a correre sulla fascia sinistra, ma nel frattempo il ds Manna ha svelato che è sempre più vicino il suo rinnovo contrattuale con il prolungamento fino al 2030 con un ingaggio fino a 2,5 milioni di euro. Il terzino uruguaiano è pronto a vestire ancora per tanti anni la maglia azzurra per vincere ancora tanti Scudetti. Un matrimonio che s’ha da fare ufficialmente nelle prossime settimane: ancora dieci giorni per rivederli così con il resto del gruppo.