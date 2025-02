Stop di almeno un mese: il Napoli pesca il sostituto dagli svincolati

L’emergenza che starebbe affrontando potrebbe convincere e costringere il Napoli ad attingere dalla lista degli svincolati.

Valutazioni in corso da parte del direttore sportivo Giovanni Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, che avrebbe proposto il nome dell’ex Paris Saint Germain alla sua dirigenza. Un giocatore di quest’esperienza potrebbe fare decisamente al caso del Napoli, che per buono un mese dovrà fare a meno di due giocatori chiave in un ruolo dove la coperta non è corta, ma cortissima.

Da capire se quantomeno adesso l’allenatore salentino verrà accontentato, ma le parti si starebbero aggiornando ora per ora per capire effettivamente cosa sarebbe meglio per la squadra, anche in ottica futura.

Stop di almeno un mese: Antonio Conte è nei guai

Dopo il pareggio contro l’Udinese ecco la notizia che spezza ulteriormente l’entusiasmo alla squadra di Antonio Conte. Stando al report medico pubblicato nella serata di ieri, il Napoli ha perso per diverse settimane uno dei suoi titolare, giocatore che dopo un inizio complicato era finalmente riuscito ad entrare nelle grazie dell’allenatore salentino.

Assente già ieri in occasione del pareggio casalingo contro i friulani, il calciatore dovrà alzare bandiera bianca anche per le prossime partite, per la disperazione di Conte che si ritrova a dover lavorare con gli uomini contati, ma per davvero, in un reparto che per il suo stile di gioco è fondamentale. In queste ore si è parlato della possibilità per il Napoli di andare ad attingere dalla lista degli svincolati, ma per il momento allenatore e dirigenza starebbero semplicemente valutando la situazione, anche perché adesso la cosa più importante è cercare quantomeno di capire come far fronte a quest’assenza.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la lesione riportata da Leonardo Spinazzola lo terrà lontano dai campi per almeno due settimane, al massimo un mese, motivo per il quale non solo salterà le prossime due partite in programma contro Lazio e Como, ma rischierà seriamente di non essere disponibile neanche per quella contro l’Inter il 2 di marzo.

Il Napoli pesca dagli svincolati

L’infortunio di Spinazzola, l’incertezza relativa alle condizioni di Olivera ed il fatto che Mazzocchi continui a non convincere potrebbe costringere il Napoli ad intervenire sul mercato degli svincolati per mettere a disposizione di Antonio Conte un nuovo terzino sinistro.

In teoria il Napoli un giocatore d’esperienza in rosa in quel ruolo lo aveva, ed era Mario Rui, ma il rapporto mai sbocciato tra il portoghese ed il salentino ha portato le parti a separarsi, male, lo scorso gennaio. Per questo solo un altro giocatore potrebbe fare al caso di Antonio Conte, Layvin Kurzawa, ex nazionale francese e PSG, ma il tutto sarebbe ovviamente da valutare, anche perché stiamo parlando di un giocatore fermo da un anno che potrebbe non essere pronto subito, cosa invece di cui il salentino ha bisogno. Staremo a vedere.