Napoli, altra tegola per Conte: fuori un titolarissimo

Problemi di formazione per Antonio Conte: altra tegola per la sfida imminente contro l’Udinese. Subito fuori un titolare, ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore

L’allenatore del Napoli è molto concentrato sulle dinamiche di formazione per cullare il sogno Scudetto. L’avversaria numero uno si chiama Inter che sta perdendo pezzi per strada: un testa a testa entusiasmante per gli uomini di Conte che dovrà rivoluzionare ancora una volta la formazione. Non ci sarà Buongiorno dal primo minuto: al suo posto il difensore brasiliano Juan Jesus autore di una stagione da applausi.

Tutto può cambiare in vista dell’imminente sfida contro l’Udinese. Altri problemi di formazione per Antonio Conte che dovrà rivoluzionare così l’assetto della squadra azzurra. Saranno ore frenetiche per cercare di allungare sull’Inter, impegnata nella serata di lunedì contro la Fiorentina. Soltanto pochi giorni è arrivata una batosta per i nerazzurri: spunta la verità per l’undici titolare.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: la verità

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Leonardo Spinazzola è in dubbio per la sfida contro l’Udinese. Altra tegola per Antonio Conte che ha già annunciato di riportare in panchina Buongiorno: al momento Juan Jesus è in una condizione migliore del difensore torinese fermo da circa due mesi. Se non dovesse farcela il terzino azzurro, sarà in campo dal primo minuto Mazzocchi che non è titolare da circa sei mesi.

Saranno ore decisive per Conte che proverà a recuperare in extremis Spinazzola, tornato in gol in Serie A dopo tempo segnando proprio alla sua ex squadra, la Roma. Ora l’ultima parola spetterà allo staff medico che si è messo subito al lavoro per il terzino azzurro. Olivera tornerà soltanto a fine febbraio a disposizione di Conte: una doppia tegola sulla fascia sinistra per il Napoli, ma nelle prossime ore si conoscerà l’entità del suo problema fisico.

Il Napoli cercherà di allungare almeno momentaneamente sull’Inter, che sarà protagonista a San Siro contro la Fiorentina nella serata di lunedì. Una questione di nervi per provare così ad arrivare sani e salvi allo scontro diretto in programma al Maradona il 2 marzo: sarà la partita decisiva che farà capire le reali intenzioni degli azzurri. Conte ha compiuto finora un lavoro straordinario, ma ora spera di mettere la ciliegina sulla torta per far gioire nuovamente i tifosi del Napoli.