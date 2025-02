Calciomercato, addio Kean: colpo in Premier

Una stagione da incorniciare per Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina ha realizzato 15 gol in Serie A: ecco le prime sirene dalla Premier League

Il calciomercato continua a muoversi senza fronzoli. Le big italiane cercheranno di rinforzarsi in vista della prossima stagione iniziando a lavorare fin da febbraio per nuovi risvolti. Ora spunta la mossa a sorpresa dalla Premier League per Moise Kean: ecco subito gli emissari a Firenze.

Kean non vuole più fermarsi dopo la doppietta realizzata contro l’Inter. L’ex attaccante della Juventus si è sentito amato a Firenze come ha rivelato lo stesso allenatore Raffaele Palladino. Tutto può cambiare anche per quanto riguarda il suo futuro: la Premier si è mossa già a febbraio per monitorarlo da vicino, spunta la verità da Tuttosport. L’attaccante italiano è migliorato sotto il fattore realizzativo segnando in tanti modi mettendosi in luce in Serie A.

Calciomercato, Kean può salutare in estate: la mossa dalla Premier

La dirigenza partenopea è pronta a sognare in grande con nuovi innesti di qualità in vista della Champions League. Nel frattempo la Fiorentina dovrà monitorare a lungo il futuro di Kean: l’attaccante della Nazionale italiana ha diversi estimatori in Premier League, ecco la sua prossima destinazione.

Il calciomercato non dorme mai sogni tranquilli. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, arrivano i primi emissari per monitorare da vicino le sue prestazioni. Moise Kean è finito nel mirino di Arsenal e Tottenham, pronti ad ingaggiarlo al termine della stagione. La sua scelta di sposare il progetto della Fiorentina si è rivelata azzeccata: ora punta a superare quota 20 gol in Serie A con Retegui che continua a volare nella classifica marcatori dopo il poker all’Hellas Verona.

I dued attaccanti della Nazionale italiana sono pronti ad essere protagonista anche sotto la guida del Ct Luciano Spalletti, che li ha elogiati nelle ultime ore. Potrebbero giocare anche in coppia per sfruttare i cross dei compagni contro difese chiuse: ora l’Italia può sognare davvero in grande dopo la carenza di prime punte.

Le prossime settimane saranno decisive per prendere la miglior decisione possibile. Spunta la nuova mossa in vista della prossima stagione: Arsenal e Tottenham lo hanno messo già nel mirino per strappare il suo sì. Ora Kean è molto concentrato sulle dinamiche di casa viola: solamente al termine della stagione penserà al suo futuro. La sua volontà farà la differenza per il prosieguo della sua carriera.