Napoli: deciso il primo acquisto, affare da 25 mln

I partenopei potrebbero a sorpresa piazzare una operazione da 25 milioni di euro. Un affare che potrebbe andare bene anche a Conte

La strada per l’estate è ancora molto lunga, ma le idee in casa Napoli sono molto chiare. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Non un compito semplice considerato che a gennaio si è fatto molto poco soprattutto in attacco. Dovranno essere diversi i giocatori da mettere in rosa per alzare ancora di più il livello e quindi bisognerà sin da subito muoversi per provare a soddisfare le richieste del tecnico.

Secondo le informazioni di areanapoli, i partenopei potrebbero piazzare un colpo importante già nei primi giorni del calciomercato invernale. Si tratta di una possibile operazione da 25 milioni di euro. Non una fumata bianca semplice, ma comunque si sta ragionando su questa possibilità e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio cosa potrà succedere in entrata a Castel Volturno.

Calciomercato Napoli: colpo deciso, si chiude in estate

Il Napoli è destinato a muoversi su diversi tavoli in vista dell’estate. Le idee sono molto chiare, ma naturalmente la certezza di andare a prendere determinati calciatori non la si ha. Da qui la necessità di poter avere più possibilità almeno per adesso. Poi con il passare dei mesi si vedrà su chi puntare realmente.

Intanto, però, areanapoli ha aperto alla possibilità di una conferma di Okafor nella rosa del Napoli durante il prossimo calciomercato estivo. Il diritto di riscatto è stato fissato a 25 milioni e possiamo dire che Conte in conferenza ha comunque parlato bene dello svizzero. Un pensiero, quindi, viene fatto, ma molto dipenderà da cosa dirà il campo. Se ci saranno delle risposte positive allora il riscatto è da prendere in considerazione. Altrimenti per lui è quasi certo il ritorno al Milan per poi magari prendere un’altra destinazione.

Parliamo naturalmente di ipotesi. Per il momento il Napoli vuole pensare solamente al presente e non allargare troppo il discorso. Ma se Okafor dovesse essere protagonista di prestazioni di livello una sua conferma durante il calciomercato estivo non è da escludere a priori.

Mercato Napoli: Okafor potrebbe essere riscattato

Il Napoli guarda al futuro e, a sorpresa, potrebbe decidere di riscattare anche Okafor durante il calciomercato estivo. Lo svizzero dovrà convincere in campo e se lo farà una sua permanenza alla corte di Conte non è assolutamente da escludere.