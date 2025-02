Napoli: Manna lo prende in Premier, il club ha già il sostituto

Sguardo in Inghilterra per i partenopei. C’è un giocatore che piace da tempo a Conte e in estate si potrebbe chiudere nel giro di poco tempo

Il Napoli è pronto a diventare assoluto protagonista durante il calciomercato estivo. I numeri sottolineano come il club partenopeo è quello che ha utilizzato i sostituti più tardi. Un dato che conferma come Conte non si fida pienamente di tutte le seconde linee. Per questo motivo si ragiona sulla possibilità di andare a prendere giocatori di livello. L’obiettivo di Manna è riuscire ad accontentare il tecnico in tutto e per tutto anche se non sarà semplice.

Come evidenziato in più di un’occasione in passato, c’è un giocatore che piace molto a Conte da tempo ed ora il via libera potrebbe diventare realtà. Secondo le informazioni di fichajes.net, il club avrebbe già individuato il sostituto e per questo motivo non è da escludere un tentativo da parte di Manna per capire se si potrà o no arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli: colpo in Premier, i dettagli

Il Napoli guarda in Premier con molta attenzione. I partenopei in passato hanno piazzato dei colpi interessanti come per esempio McTominay. Per questo motivo non è da escludere che si possa pescare ancora una volta un giocatore in quel campionato per provare ad alzare il livello.

Secondo le informazioni dei giorni scorsi, Conte accoglierebbe volentieri Kulusevski a Napoli e il giocatore verrebbe volentieri in azzurro. Una possibilità da tenere in considerazione soprattutto se il Tottenham dovesse andare con forza su Ferran Torres. Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi, ma gli Spurs sono pronti a sacrificare lo svedese per accogliere il talento spagnolo e a quel punto Manna ne potrebbe approfittare.

Kulusevski è un nome che potrebbe consentire di fare un salto di qualità. Conosce molto bene come gioca Conte e per questo motivo rappresenterebbe davvero un colpo di calciomercato importante. Molto dipenderà anche dal Tottenham e dagli obiettivi che il Napoli si porrà a partire da fine stagione.

Mercato Napoli: Kulusevski il primo colpo?

Kulusevski potrebbe essere il primo colpo di calciomercato del Napoli. Il Tottenham è al lavoro per prendere Ferrran Torres dal Barcellona e lo svedese rappresenta il giocatore giusto per il tesoretto. Vedremo se i partenopei ci proveranno oppure assisteremo ad un cambio obiettivo e magari andare su un calciatore differente per alzare il livello della rosa.