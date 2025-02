Ancelotti nuovo allenatore: lo vuole il presidente

Il tecnico parmigiano a sorpresa potrebbe lasciare il Real Madrid ed iniziare una nuova avventura. C’è il piano per portarlo in panchina

Carlo Ancelotti dirà addio al Real Madrid al termine di questa stagione? È una delle ipotesi che da tempo sta tenendo banco. Nonostante il tecnico di Correggio continui a dire di voler rispettare il contratto e quindi di attendere il 2026, in società si valuta la possibilità di separarsi sin da subito anche per consentire all’allenatore italiano di iniziare una nuova avventura. Ci sarebbe un presidente, infatti, pronto a portarlo in panchina sin da subito.

Secondo le informazioni che si hanno a disposizione, Ancelotti è il nome in pole position per la panchina e il presidente sarebbe sin da ora al lavoro per portarlo alla guida. Non una operazione semplice considerata anche la volontà del tecnico di restare alla corte del Real Madrid, ma resta comunque un qualcosa da tenere in considerazione visto che i programmi dei Blancos sono differenti.

Ancelotti in panchina: il presidente accelera

Carlo Ancelotti è destinato a diventare uno dei tecnici più ambiti in caso di separazione con il Real Madrid. Ci pensa, come spiegato in diverse occasioni, la Roma. I rapporti con Ranieri sono ottimi e potrebbe davvero essere il nome giusto per i giallorossi. Ma attenzione all’inserimento di una nazionale che potrebbe sbaragliare la concorrenza soprattutto in ottica 2026.

Stando a quanto si dice dal Brasile, Ronaldo starebbe ragionando sulla possibilità di candidarsi alla guida della Federazione e potrebbe spingere per avere Ancelotti in panchina. L’ex attaccante conosce molto bene il tecnico e proprio la sua presenza dovrebbe rappresentare una sorta di garanzia per il tecnico parmigiano. Resta comunque un qualcosa da valutare visto che ad oggi si hanno soprattutto incertezze e bisognerà capire come si muoverà l’allenatore con il Real Madrid.

Di certo resta una possibilità da tenere in considerazione visto che il Brasile da tempo insegue Ancelotti e Ronaldo potrebbe essere la carta giusta. Poi c’è un contratto fino al 2026 e quindi bisognerà capire anche quali saranno le mosse del Real Madrid.

Il Brasile pensa ad Ancelotti

Il Brasile non molla la pista Ancelotti. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi considerato che il tecnico ha una stagione da finire con il Real Madrid e un contratto fino al 2026. Ma, in caso di rottura anticipata, si potrebbe aprire la possibilità di volare sulla panchina dei verde oro.