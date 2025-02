Napoli: scambio con l’Atalanta, nuovo rinforzo per Conte

Il calciomercato dei partenopei è assolutamente attivo. Si parla della possibilità di un colpo dalla Dea attraverso uno scambio. I dettagli

Manna questa volta non vuole sbagliare. Dopo qualche piccolo errore commesso nella sessione invernale, il direttore sportivo del Napoli sta lavorando per cercare di individuare i giusti rinforzi da dare a Conte e alzare ancora di più il livello della rosa. Giocare la Champions League non permette di avere una squadra di seconde linee poco utilizzabili e per questo motivo si sin da ora valutando i colpi da mettere a segno.

C’è un nome che nelle prossime settimane potrebbe ritornare di forte attualità in casa Napoli. L’Atalanta è pronto ad aprire alla sua cessione nel calciomercato estivo e lo scambio rappresenta una possibilità da valutare. Naturalmente la strada è molto lunga e quindi il cambio di strategia può essere dietro l’angolo. La volontà di Manna è comunque quello di fare un tentativo per sondare meglio il terreno e capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: operazione con l’Atalanta, le ultime

È un Napoli che lavora in modo molto attento su come andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il tecnico ha chiesto dei giocatori importanti in vista del doppio impegno e quindi bisognerà individuare quei profili in grado di alzare la qualità oltre che naturalmente consentire all’allenatore di poter contare su rotazioni di livello.

Uno dei nomi sul taccuino di Manna è quello di Retegui. L’attaccante italo-argentino sta dimostrando di poter tranquillamente ambire a traguardi importanti e per questo motivo sarebbe un profilo che si sposerebbe alla perfezione con la strategia del Napoli. Una trattativa comunque non semplice vista la concorrenza e il prezzo dell’Atalanta. Ma resta una ipotesi di calciomercato da valutare nelle prossime settimane soprattutto se il giocatore dovesse continuare così.

Economicamente la cessione di Osimhen potrebbe dare una spinta importante e per questo motivo la pista di calciomercato Retegui per il Napoli non è da escludere. Senza dimenticare la possibilità di uno scambio con Raspadori. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Mercato Napoli: Retegui il vice Osimhen?

Si è parlato tanto della possibilità di vedere Lucca con la maglia del Napoli, ma non è da escludere l’ipotesi Retegui considerato il fatto che l’Atalanta non molla Raspadori. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte finali da parte dello stesso club nerazzurro.