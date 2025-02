Serie A: esonero immediato, pronto il sostituto

Nel nostro campionato un cambio in panchina è ormai imminente. L’ultima sconfitta è destinata a dare uno scossone per raggiungere l’obiettivo

La Serie A è pronta ad entrare nel suo rush finale e in questo momento ogni punto vale il doppio. Un periodo in cui sbagliare potrebbe costare davvero molto caro e quindi in tutte le società si guarda con molta attenzione ai risultati che arrivano. E per un tecnico l’esonero sembra essere un qualcosa di immediato. Ad oggi non si hanno certezze perché la società non si è ancora pronunciata, ma al momento non sembrano esserci altre soluzioni.

Nelle prossime ore si avrà sicuramente un quadro molto più chiaro sulla situazione. L’ipotesi più probabile ad oggi è quella di un esonero con la scelta del sostituto ormai fatta. Naturalmente fin quando la società non comunicherà nulla, si è nel grande dubbio e vedremo quali saranno le decisioni del club magari già in serata.

Serie A: si cambia in panchina, i dettagli

In Serie A la svolta in panchina per un club sembra essere davvero dietro l’angolo. La situazione di classifica inizia ad essere davvero molto critica e, almeno per il momento, è complicato immaginare di continuare con l’attuale tecnico. Poi in passato una scelta simile è stata fatta e quindi non si può escludere nulla. Ma è un rischio troppo grande e quindi vedremo cosa succederà.

La debacle casalinga del Verona contro l’Atalanta potrebbe costare molto caro a Zanetti. Ci sta perdere con la Dea, ma non 5-0 in casa e in una partita a senso unico. Domani gli scaligeri potrebbero vedere ridursi il margine sulla zona rossa e ci sono davvero poche chance di una conferma del tecnico. Possibile che la società gli dia ancora una chance, ma guardando il calendario sono quattro partite complicare in programma e c’è bisogno di una scossa se si vuole davvero puntare alla salvezza.

Per questo motivo l’ipotesi di un esonero di Zanetti non è da escludere con Ballardini che potrebbe essere un nome per la società scaligera. In passato era stato ipotizzato anche un ritorno di Mandorlini o una promozione di Sammarco. Tutto possibile: la decisione finale spetterà alla società del Verona.

A prescindere chi sarà il sostituto, la certezza è che in questo momento Zanetti è a forte rischio esonero. Il Verona deciderà nelle prossime ore, ma la debacle interna aumenta le chance di uno scossone in panchina.