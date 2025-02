Inter: problemi per un altro titolare, tegola Inzaghi

Il Napoli seguirà da spettatore interessato la sfida di oggi dell’Inter, in totale emergenza per via dei tanti infortuni che l’hanno colpita.

Dopo la brutta sconfitta di Firenze la formazione di Simone Inzaghi affronterà in questa giornata di campionato proprio la Fiorentina, con la possibilità non solo di vendicarsi per il 3 a 0 subito giovedì, ma anche di accorciare in classifica e portarsi a -1 dall’ex Conte, che ieri ha fallito l’allungo pareggiando in casa contro l’Udinese.

La sfida contro la Viola non si pronostica essere però una passeggiata, anche perché Simone Inzaghi dovrà fare fronte ad una serie di assenze importanti, l’ultima delle quali potrà essere ufficializzata addirittura solo a pochi minuti dal fischio d’inizio del match.

Problemi per un altro titolare nell’Inter

Continua l’emergenza infortunati in casa Inter. Dopo aver recuperato Calhanoglu e parzialmente Francesco Acerbi, praticamente indisponibile dall’inizio della stagione, Simone Inzaghi si ritrova costretto a fare a meno di due dei suoi migliori giocatori. Assenze decisamente importanti che potranno avere un peso specifico sulla partita di questa sera tra l’Inter e la Fiorentina, per la felicità del Napoli che spera ovviamente in un altro passo falso contro la Viola dei nerazzurri dopo quello di giovedì.

Indubbiamente la squadra di Simone Inzaghi avrà imparato dagli errori commessi nella trasferta di Firenze, ma non sono assolutamente da sottovalutare le assenze di questi due giocatori, che potrebbero saltare non solo la sfida di oggi ma anche quella di settimana prossima, rischiando così di mettere ulteriormente in difficoltà nelle scelte l’allenatore campione d’Italia, che oggi ha una ghiotta opportunità per accorciare in classifica e riaprire una volta e per tutte la corsa allo scudetto.

L’Inter dunque dovrà e vorrà vincere stasera, ma dovrà farlo senza il suo numero 9, Marcus Thuram. Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante francese non sembrerebbe essere al top della sua condizione, forse un poco stanco dopo la trasferta di Firenze, ed è per questo che al momento il ballottaggio tra lui e Taremi sarebbe apertissimo.

Inzaghi contro la Fiorentina senza due titolari

Contro la Fiorentina Simona Inzaghi non farà solo a meno di Marcus Thuram. Considerando quando successo negli ultimi giorni dalle parti di Appiano Gentile, l’allenatore nerazzurro dovrà quasi reinventare la propria formazione visto che anche un altro titolare non sarà della partita.

Stiamo parlando di Federico Dimarco, che nel corso di questi giorni di avvicinamento alla partita ha lavorato sempre a parte, salvo non allenarsi per un gioco, per via di un forte attacco febbrile che inevitabilmente non gli permette di essere al meglio. Non è da escludere che l’esterno italiano abbia recuperato e che sia disponibile per oggi, ma l’impressione è che Inzaghi voglia puntare su un undici titolare pronto, cosa che al momento Dimarco non è.