Napoli, investiti i 75 milioni di Kvara: il nuovo colpo di ADL

De Laurentiis è stato criticato apertamente per non aver speso i milioni incassati dalla cessione di Kvara. Spunta la nuova mossa a sorpresa di ADL: ecco dove li investirà

Saranno settimane decisive in casa Napoli per lottare ancora per lo Scudetto anche dopo i due pareggi collezionati in Serie A. La squadra azzurra proverà ad avere la meglio per centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions per poi godersi il percorso. Ora ADL cercherà di accontentare Antonio Conte: ecco la mossa a sorpresa per investire i 75 milioni incassati dalla cessione di Kvara.

Dopo l’addio di Kvara arrivato a titolo definitivo, in estate partirà anche Victor Osimhen che ha una clausola valida per l’estero di 75 milioni di euro. Ancora una cessione da urlo per la squadra azzurra che dovrà intervenire sul fronte calciomercato per nuovi innesti di qualità in ottica futura. Nel frattempo il presidente De Laurentiis ha in mente nuovi investimenti per far diventare sempre più grande il Napoli.

Napoli, la mossa a sorpresa di ADL: spenderà i 75 milioni di euro

Tutto può cambiare per arrivare sani e salvi alla riva. La stagione del Napoli fin qui è stata incredibile: nessuno lo avrebbe pronosticato ad inizio anno, ma ora serve mantenere la calma in vista della prossima stagione. Ecco la nuova idea del presidente De Laurentiis.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, i soldi della cessione di Kvara sono ancora bloccati ma ora il piano di De Laurentiis sarà fattibile nei prossimi anni. Fino al 2026 la squadra azzurra si allenerà a Castel Volturno, ma nel frattempo il numero uno della società partenopea sta pensando al restyling del Maradona e di un nuovo centro sportivo.

Pungolato da Conte in conferenza stampa, ADL vorrebbe pensare al futuro della società partenopea per incidere anche sul settore giovanile con la costruzione di palazzine per i talenti azzurri. Il presidente De Laurentiis è stato criticato apertamente nella sessione invernale per non aver speso anche metà dei soldi incassati dalla cessione di Kvara trasferitosi a metà gennaio al PSG.

Il presidente De Laurentiis cercherà di massimizzare anche dalla cessione di Osimhen per rivoluzionare la rosa del Napoli in estate: ecco la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. Le nuove strutture saranno fondamentali per ambire a grandi palcoscenici in campo e fuori: un nuovo di partenza anche su indicazioni di Antonio Conte. Spesso non servono acquisti da 60 milioni, ma sono fondamentali nuovi progetti per mirare sempre più in alto per ridurre il gap con le altre potenze europee.