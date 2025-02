Napoli, lutto in casa azzurra: addio al portiere

Il Napoli continua a sognare in grande per lo Scudetto, ma pochi minuti fa è arrivata un’altra brutta notizia in casa azzurra. Spunta l’addio al portiere

Una persona fantastica che è stato fondamentale nello spogliatoio del Napoli: all’età di 77 anni è venuto a mancare, era un grande amico di Claudio Ranieri. I due avevano giocato insieme con il Catanzaro per poi essere il preparatore dei portieri nello staff proprio dell’allenatore romano. Ecco il cordoglio per la brutta perdita avvenuta poche ore fa.

La storia del Napoli è stata costellata da alti e bassi per poi arrivare all’era De Laurentiis che ha intenzione di non fermarsi mai. Sono passati tanti campioni che hanno vestito la maglia azzurra, ma anche persone eccezionali sotto il profilo umano. Pochi minuti fa è arrivata la brutta notizia per la scomparsa dell’ex portiere italiano che ha vissuto stagioni anche nello spogliatoio del Napoli: ecco di chi si tratta.

Napoli, una nuova brutta notizia: è venuto a mancare l’ex azzurro

Pochi minuti fa è arrivata un’altra brutta notizia che riguarda anche il Napoli. L’ex portiere, Giorgio Pellizzaro, è venuto a mancare: era molto amico di Claudio Ranieri. All’età di 77 anni è venuto a mancare uno dei protagonisti del Catanzaro dei sogni con Gianni Di Marzio in panchina. Quando diventò allenatore del Napoli, Ranieri lo volle subito con lui come preparatore dei portieri: è stato un punto di riferimento per Giovanni Galli, all’epoca estremo difensore degli azzurri.

Una brutta notizia che ha toccato in primis Claudio Ranieri: l’uomo era ammalato da tempo. Un triste saluto per l’ex portiere del Catanzaro che ha seguito l’allenatore romano anche al Leicester nel 2015. Per lui sono stati mesi difficili per combattere contro la malattia.

Nelle ultime ore è arrivato anche un lungo messaggio commovente dell’ex portiere della Roma Julio Sergio. Pellizzaro è stato il primo a credere nelle sue potenzialità: “Mi hai cambiato la vita per sempre insieme a Ranieri”. L’estremo difensore brasiliano ha elogiato la persona e il professionista che ha conosciuto ai tempi dei giallorossi. Nelle ultime ore c’è stato l’addio per sempre con l’uomo che è venuto a mancare a Brescia, dove risiedeva insieme alla sua famiglia visto che è stata l’ultima squadra in cui ha giocato da professionista. Un triste ricordo dopo tanti anni trascorsi nel mondo del calcio sotto diverse vesti.