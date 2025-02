Calciomercato, colpo Dybala in Serie A: pagano la clausola

Da anni protagonista in Serie A Paulo Dybala è pronto a cambiare ancora squadra. Spunta il suo nuovo club: paga subito la clausola per il talento argentino

Saranno settimane intense per conoscere il futuro dell’attaccante della Roma, Paulo Dybala, che vorrebbe così svoltare ancora una volta in carriera. Spunta così la sua nuova squadra in vista della prossima stagione: un momento decisivo per pensare già al futuro della Joya.

La Joya continua a segnare gol importanti per riportare in alto la Roma. La dirigenza giallorossa cercherà di blindare il talento argentino, ma può liberarsi subito dietro il pagamento della clausola. Saranno mesi intensi per conoscere così la sua prossima destinazione in Serie A: ecco la mossa a sorpresa per il futuro di Paulo Dybala. La dirigenza giallorossa è già al lavoro per puntellare la rosa del futuro: pochi minuti fa è spuntata fuori la sua possibile destinazione per continuare a brillare in Serie A.

Calciomercato, la mossa per Dybala: chiusura immediata

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Paulo Dybala potrebbe cambiare subito squadra al termine della stagione. Il Como continua a monitorare da vicino le dinamiche sulla Joya: la clausola si aggira intorno ai 12 milioni di euro. L’attaccante della Roma dovrà prendere così subito una decisione per l’immediato futuro. L’argentino continua a segnare gol importanti per riportare in alto la squadra giallorossa dopo una stagione ricca di alti e bassi.

La Roma è pronto anche a blindarlo, ma l’ultima parola spetterà così al Como che potrebbe incidere subito pagando la clausola. Dybala sarebbe perfetto per diventare il post Nico Paz destinato al ritorno al Real Madrid. In Serie A viene seguito dall’Inter per ingaggiarlo subito al termine della sua stagione entusiasmante con Fabregas.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande per provare una nuova esperienza in Italia. Ormai conosce molto bene il calcio italiano dopo gli inizi al Palermo per poi volare alla Juventus: ora la sua storia d’amore con la Roma potrebbe terminare per iniziare così la sua avventura con la maglia del Como.

Tutto può cambiare velocemente in vista della prossima stagione per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. Dybala vorrebbe così pensare al suo futuro per rivoluzionare così la sua carriera: Fabregas sarebbe felice di allenarlo. Il Como è pronto a mettere a segno il colpo decisivo.