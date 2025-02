Napoli: lo manda Simeone, rinforzo per Conte

I partenopei continuano a guardare con attenzione al calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. C’è un nome che stuzzica Manna

A Castel Volturno si ragiona sul calciomercato estivo. La volontà del club è quella di poter nel giro di davvero poco tempo dare a Conte dei rinforzi importanti in ottica prossima stagione. Non è un compito semplice per diversi motivi, ma Manna sin da ora sta iniziando a lavorare sui profili giusti per consentire comunque alla rosa di avere maggiore qualità. Il pareggio con l’Udinese rappresenta una sorta di conferma su come le seconde linee in questo momento non consentono di dare le garanzie sperate.

E, stando a quanto riferito da fichajes.net, dall’Atletico Madrid potrebbe arrivare una occasione molto importante. Il club spagnolo avrebbe già individuato il sostituto e per questo motivo il suo addio durante il calciomercato estivo resta una ipotesi molto importante. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si svilupperà la questione.

Calciomercato Napoli: svolta improvvisa, arriva il colpo

Il pareggio contro l’Udinese rischia di lasciare un po’ di scorie all’interno del gruppo. Ci si aspettava un comportamento differente da alcuni uomini. Ma la partita ha confermato la necessità sin da luglio di provare a individuare i giocatori giusti per consentire di poter raggiungere obiettivi sicuramente molto più alti rispetto a quelli attuali.

Ed uno dei nomi che potrebbe ritornare in auge per il Napoli durante il calciomercato estivo è quello di de Paul. L’argentino ha dimostrato di poter fare alzare la qualità della rosa e si valuta l’opportunità di prenderlo anche perché non rientra più nei piani dell’Atletico Madrid. Una chance importante sia per l’ex Udinese che per lo stesso club partenopeo. Naturalmente in questo momento siamo semplicemente nel campo delle valutazioni, ma resta una ipotesi da tenere in considerazione.

I Colchoneros, infatti, non valutano il calciatore come inamovibile e davanti ad una offerta importante l’Atletico potrebbe far partire de Paul durante il calciomercato invernale. Naturalmente il Napoli ci pensa e scioglierà i dubbi nelle prossime settimane.

Mercato Napoli: de Paul resta un obiettivo

De Paul in questo momento resta un obiettivo di calciomercato del Napoli. Nessuna trattativa, ma valutazioni in corso per cercare di capire se il nome potrà essere quello giusto per consentire di alzare la qualità della rosa a disposizione di Conte.