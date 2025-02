Lucca-Napoli: c’è la svolta, l’annuncio del presidente

Il nome dell’attaccante dell’Udinese continua ad essere al centro di diverse voci. Si parla anche dei partenopei: ecco le ultime notizie

Il Napoli prosegue la ricerca dell’attaccante e uno dei nomi in cima alla lista di Manna è quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000 sta facendo molto bene con l’Udinese e i partenopei nell’ultima giornata di campionato l’hanno potuto osservare anche da vicino. Prestazioni di livello e un calciatore che sembra aver completamente finito il percorso di maturazione e pronto al salto in una big.

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di lui in chiave Napoli. I partenopei ci avevano pensato anche in estate prima di puntare su Lukaku. Poi la scelta è caduto sul belga, ma non si è assolutamente perso di vista Lucca. L’attaccante piace ed è una idea in ottica prossima sessione di calciomercato. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma l’annuncio del presidente fa sicuramente ben sperare in ottica prossimo futuro.

Calciomercato Napoli: fari puntati su Lucca

Lucca fa gola a molte big italiane e non solo. Il calciatore con le sue prestazioni ha attirato le attenzione delle migliori squadre a livello europeo e in casa Udinese c’è la consapevolezza di non poter contare su di lui per la prossima stagione. Il Napoli ci pensa e spera di poter sfruttare gli ottimi rapporti con il club friulano per chiudere l’affare.

Intercettato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente dell’Udinese Soldati ha confermato che i rapporti con il Napoli sono ottimi anche se su Lucca non se ne occupa lui, ma Gino Pozzo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro e capire se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure si opterà per altri obiettivi.

Il Napoli continua a ragionare su Lucca in ottica calciomercato estivo. Naturalmente la strada fino a luglio è molto lunga e quindi non sono da escludere delle sorprese dietro l’angolo.

Mercato Napoli: Lucca primo obiettivo per l’attacco

Lucca resta un primo obiettivo per l’attacco del Napoli in ottica calciomercato estivo. Il Milan resta il principale rivale e per questo motivo non ci aspettiamo un vero e proprio testa a testa per aggiudicarsi il bomber dell’Udinese.