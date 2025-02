Mercato Napoli, nome nuovo per la difesa: annuncio del tecnico

Mercato Napoli, emerge adesso un nome nuovo in linea difensiva che può puntare la difesa di Antonio Conte. Arriva l’annuncio da parte del tecnico, che svela come sarebbero potute cambiare le cose. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il rientro in campo dopo la fine del calciomercato è stato a dir poco amaro per gli azzurri. La squadra di Antonio Conte, infatti, è reduce da due pareggi contro la Roma prima e contro l’Udinese poi che ora preoccupano e non poco la tifoseria. Soprattutto perché sono arrivati contestualmente a quella che è stata giudicata come la peggior sessione di mercato dell’era De Laurentiis.

I riflettori sono puntati in tal senso sulla linea difensiva e su quella d’attacco, ma in generale la coperta è corta un po’ ovunque. Proprio per il reparto arretrato, però, adesso arriva un nome nuovo che potrebbe davvero cambiare le carte in tavola come si suole dire. C’è, da questo punto di vista, l’annuncio da parte del tecnico. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, nome nuovo per la linea di difesa

C’è in maniera inevitabile delusione e preoccupazione in casa Napoli per come si sono messe le cose a gennaio, sessione in cui ci si aspettava sicuramente di più. In difesa è rimasto Rafa Marin, che però continua a non godere di considerazione da parte di Antonio Conte. Attenzione, però, agli scenari futuri che si spalancano all’orizzonte e che possono essere interessanti.

Luigi De Canio, ex allenatore, tra le altre, del Napoli e dell’Udinese, in una intervista concessa ai microfoni di 1 Football Station, ha puntato i riflettori su uno dei protagonisti della gara di ieri. Si tratta di Solet. Preso dai friulani a parametro zero, il tecnico si è chiesto come abbia fatto il club di De Laurentiis a lasciarsi sfuggire un giocatore con queste caratteristiche.

Napoli, nuovo profilo dietro: c’è l’annuncio del tecnico

Come è noto, infatti, il Napoli cerca un difensore da inizio anno, ma chissà che il nome di Solet non possa tornare in ballo anche questa estate, soprattutto visti i buoni rapporti che ci sono con l’Udinese. Al momento è una suggestione lanciata da De Canio, ma chissà che non possa diventare altro.