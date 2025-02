Nessuno come McTominay: un dato lascia tutti di stucco

C’è un dato che riguarda Scott McTominay, sempre più decisivo e determinante in casa Napoli come certificato ancora una volta nella giornata di ieri. La statistica in questione ci fa capire di quanto sia unico questo giocatore ed anche imprescindibile per il destino della squadra di Antonio Conte.

Allo stato attuale delle cose l’impatto che sta avendo il centrocampista scozzese sulla realtà di Napoli migliora di partita in partita. Si tratta di un profilo perfetto per il centrocampo di Antonio Conte, dal momento che abbina tutto quello che il tecnico richiede. Tanta, tantissima corsa, qualità nel possesso palla e capacità di inserimento del tutto fuori dal comune.

Non è certamente un caso che il suo allenatore non rinunci mai a lui, dal momento che compone insieme a Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka uno dei migliori centrocampi per distacco di tutta la Serie A. C’è un dato, però, che fotografa in maniera inequivocabile l’impatto ed il contributo di Scott McTominay in questo Napoli. Andiamo a vedere per quale motivo e di che si tratta.

Lo scozzese sempre più determinante per il Napoli

Sin dal suo arrivo in azzurro i tifosi si sono innamorati di lui, complice anche il suo forte desiderio di sposare la causa azzurra in sede di calciomercato. Ha fatto di tutto per approdare all’ombra di Vesuvio, nonostante al Manchester United abbia lasciato un pezzo di cuore dal momento che è cresciuto in una realtà di questo tipo.

Come sottolineato da OptaPaolo, Scott McTominay è l’unico giocatore del Napoli ad aver segnato almeno un gol di testa, uno di destro ed uno di sinistro. Questo dimostra quanto sia completo e versatile, rendendosi adatto ad ogni contesto di gioco, sia quando c’è da attaccare che quando c’è da difendere. Ma non è tutto.

Nessuno come Scott McTominay: un dato è impressionante

Se si allarga il discorso a tutta la Serie A, infatti, non c’è un altro centrocampista che ha questi numeri nella stagione attualmente in corso. Al momento della firma si aveva la forte sensazione che fosse approdato a Napoli un calciatore totale.

L’ultimo verdetto, però, nel calcio spetta sempre e solo al campo e stavolta non lascia davvero spazio ad alcun dubbio o equivoco. Non c’è in Serie A un centrocampista efficace come Scott McTominay.