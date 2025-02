Il Napoli resta a Castel Volturno: ci sarà anche l’aeroporto

Nuovo centro sportivo Napoli, proseguono i lavori da parte del presidente Aurelio De Laurentiis ed ora arriva un annuncio molto importante che cambia e non poco le prospettive. C’è da registrare una sorpresa anche per quanto riguarda l’aeroporto e gli spostamenti del club azzurro per le trasferte. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come è noto, gli azzurri stanno lavorando sul loro futuro ed allo stato attuale delle cose è impensabile crescere senza passare per degli investimenti sulle infrastrutture, che fino a questo momento sono state la grande mancanza della gestione Aurelio De Laurentiis. Forse l’unica vera e propria nota stonata, a prescindere dalle valutazioni personali.

I risultati, infatti, storicamente, sono sotto gli occhi di tutto, dal momento che si tratta forse del ventennio migliore della storia del Napoli, con l’unica eccezione che forse è rappresentata dal periodo di Maradona. Durato comunque meno tempo. In tal senso, per il nuovo centro sportivo del Napoli arriva un annuncio importante che cambia totalmente i piani.

Nuovo centro sportivo Napoli, c’è l’annuncio che cambia tutto

Castel Volturno è la casa del club partenopeo da tantissimo tempo, ma si tratta di un qualcosa che non è di proprietà. Da questo punto di vista, anche per adeguarsi ai tempi, occorre fare investimenti e ne è consapevole Aurelio De Laurentiis. Come certificato dalle parole sia di Antonio Conte che di Giovanni Manna.

In una intervista concessa a Radio Capri, Antonio Luise, immobiliarista già Consigliere comunale di Castel Volturno, ha annunciato che il Napoli resterà a Castel Volturno al 101% avendo trovato un terreno delle dimensioni dai 200 ai 300.000 metri quadri della famiglia Coppola che si trova nella “piana”. A quanto pare la trattativa tra le parti sta andando avanti già da un po’. Ma non è tutto.

Napoli via da Castel Volturno? Parla l’ex consigliere

A quanto pare si potrebbe optare per riaprire l’aeroporto di Grazzanise, evitando così di bloccare la città con l’arrivo e la partenza da Capodichino che si trova al centro della città di Napoli.

Si tratta di un qualcosa che potrebbe diventare una consuetudine, ma la strada in questione è stata già percorsa in occasione dello Scudetto conquistato all’epoca dalla squadra allora allenata da Luciano Spalletti. Pare che deputati casertani abbiano già ripreso relativo al progetto dell’aeroporto di Grazzanise.