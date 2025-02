Napoli-Udinese, prova opaca: il gesto di Lukaku non visto

Napoli-Udinese è stata una prova a dir poco opaca e negativa per gli azzurri, che non sono riusciti ad andare oltre l’1-1. C’è stato, però, durante la partita un gesto da parte di Romelu Lukaku che non è stato visto da nessuno e che è sfuggito anche alle telecamere. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

E’ stata una delle prove più opache di squadra degli ultimi mesi per la squadra di Antonio Conte. Nel primo tempo, infatti, ha creato tanto in zona gol, ma ha concesso tanto dietro e rischiato molto, paradossalmente prendendo gol nella situazione che era apparentemente meno pericolosa. Nella ripresa, invece, sembra che si sia realmente spenta la luce.

La squadra ha fatto fatica ad incidere in zona gol, dal momento che è sempre mancato il guizzo decisivo per trovare la via della rete. A prescindere dalle colpe degli azzurri, però, non si può dar peso anche alla prova offerta dall’Udinese, che è stata ai limiti della perfezione per tutti i novanta minuti di gioco. Durante la gara, però, c’è stato un gesto non visto da Romelu Lukaku.

Napoli-Udinese, il resoconto su una gara deludente

Romelu Lukaku è stato uno dei peggiori ieri in campo, ma è stato annullato dalla coppia di difensori centrali dell’Udinese composta da Solet e da Bijol, che sono stati letteralmente perfetti. In tal senso, però, delle prove opache non possono mettere certamente in discussione il suo enorme valore, soprattutto in termini di leadership in uno spogliatoio poco abituato a vincere.

Come raccontato dal giornalista Francesco Repice in una intervista concessa a Radio CRC, ieri Romelu Lukaku, in occasione di un filtrante sbagliato da Pasquale Mazzocchi dopo una splendida azione, non ha gradito i fischi dei suoi tifosi. Si è infatti rivolto verso la Curva B ed ha invitato tutti i tifosi ad applaudirlo, anche per dar risalto alla sua ottima iniziativa.

Il gesto di Romelu Lukaku non visto da nessuno: cosa ha fatto

Si tratta di un gesto significativo fatto dal belga, che ha capito che la gara di ieri per Mazzocchi non era banale visto che non giocava da tempo e gli ha dimostrato una grande vicinanza. Il primo a gradire sarà stato sicuramente Antonio Conte.