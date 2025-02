Napoli: spunta un dato allarmante, Conte preoccupato

La vittoria dell’Inter contro la Fiorentina ha portato i nerazzurri a -1. E nelle ultime due partite è spuntato un dato allarmante in casa Napoli

Non è sicuramente un periodo positivo in casa Napoli. I risultati non arrivano e l’Inter si è riportata sotto. Il testa a testa per lo Scudetto sarà deciso dai singoli dettagli e proprio questi nelle ultime ore stanno preoccupando molto i partenopei. Una situazione non sicuramente facile e alla quale bisogna porre rimedio nel giro di davvero poco tempo.

L’edizione odierna de Il Mattino, si è soffermata sulla situazione in casa Napoli evidenziando un problema destinato sicuramente ad allarmare molto Antonio Conte e la dirigenza partenopea. Per il momento è solo un piccolo campanello d’allarme visto che la strada fino a giugno è ancora molto lunga. Ma c’è la consapevolezza di dover cambiare passo se si vuole pensare a raggiungere traguardi importanti e provare a centrare lo Scudetto.

Napoli: le seconde linee non convincono, i dettagli

In casa Napoli continua ad esserci un problema delle seconde linee. Se alcune di queste hanno risposto comunque presente, come per esempio i difensori e i centrocampisti, nel reparto offensivo siamo praticamente fermi allo zero. È tutto sulle spalle di Lukaku e questo sicuramente non aiuta il club partenopeo ad ottenere i risultati ben sperati.

Secondo quanto evidenziato dal quotidiano partenopeo, nelle ultime due partite sono state create praticamente quasi zero occasioni da gol dai subentrati nel reparto offensivo. Senza Lukaku, quindi, si fa molta fatica e c’è bisogno di un cambio di passo in questo senso se si vuole raggiungere un obiettivo chiamato Scudetto. Naturalmente la strada per porre rimedio al problema c’è, ma di certo non l’assenza di alternative di livello non consente al Napoli di alzare il livello come magari ci si poteva aspettare in passato.

Per il momento la soluzione definitiva va trovata da Conte. Non c’è la possibilità di intervenire sul mercato e quindi ci si deve muovere con le risorse che si hanno a disposizione. Poi in estate si deciderà come intervenire per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico.

Napoli: attacco in difficoltà

A parte i numeri, si vede un attacco in grossa difficoltà. Il Napoli non sta riuscendo a trovare in Simeone e Raspadori i gol che ci si aspettava e quindi toccherà a Conte trovare una soluzione nella speranza di poter guardare con davvero molta fiducia al resto della stagione.