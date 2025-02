Nuovo stadio: decisione presa, è successo ieri sera

Non solo campo in casa Napoli, si continua a discutere anche su dove si giocherà ed è stata presa una decisione molto importante

Dove giocherà il Napoli in futuro? A questa domanda è davvero molto difficile dare una risposta in questo momento. Si parla tanto della possibilità di fare un nuovo impianto, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata presa. Sono in corso i ragionamenti del caso e, come raccontato da Il Mattino, nella serata di ieri è andato in scena un incontro tra ADL e il sindaco Manfredi per fare un punto della situazione.

Il presidente dei partenopei ha illustrato il suo programma sottolineando la necessità di avere ad una soluzione in davvero brevissimo tempo. La volontà è sicuramente molto chiara e a questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per capire se si intraprenderà la linea decisa dal Napoli oppure alla fine si dovrà optare per una soluzione differente.

La linea decisa dal Napoli sul nuovo stadio

ADL per il momento non pensa ad un nuovo stadio. L’ipotesi di dare vita ad un impianto esclusivo e ad un centro sportivo innovativo sembra essere stata posta in un cassetto. La linea di De Laurentiis sembra essere ormai definita e a confermarlo è l’incontro che c’è stato ieri sera con il sindaco Manfredi per fare un piccolo punto della situazione.

In casa Napoli si punta ad un restyling del Maradona. L’obiettivo è quello di riuscire a completare il tutto entro gli Europei 2032 che dovrebbero svolgersi in Italia. L’incontro è stato fatto per stabilire un po’ i tempi e in questo ADL ha svelato la volontà di non fare un nuovo stadio, ma di restare sempre dove si è adesso. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro sicuramente più chiaro.

La decisione di ADL, comunque, sembra definitiva e l’incontro con il sindaco Manfredi è servito a fare un punto della situazione e decidere di intraprendere una linea unica. Ma il Napoli non è assolutamente intenzionato ad abbandonare il Maradona.

Il Napoli resta al Maradona

Il Napoli oggi resta al Maradona. La decisione da parte di De Laurentiis è quella di proseguire per la sua strada e non fare nessun passo indietro. E nell’incontro con il sindaco Manfredi è stato confermato proprio questo: ovvero la volontà di accantonare l’idea di un nuovo stadio e centro sportivo.