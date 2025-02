Svolta Anguissa: incontro e firma, anticipo Napoli

Il futuro del centrocampista continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. E in queste ultime ore è arrivato un annuncio molto importante

Tra i giocatori che si stanno mettendo in mostra in questo Napoli c’è sicuramente Anguissa. Il centrocampista è praticamente un punto fermo nell’undici di Conte e il tecnico non riesce a fare a meno di lui in tutte le partite in programma. Ma nelle prossime settimane il suo futuro è destinato a tornare sotto la lente d’ingrandimento considerato il contratto in scadenza al termine della stagione e rinnovo non è arrivato.

Secondo le informazioni de Il Mattino, il futuro di Anguissa è praticamente pronto ad essere definitivo. Sono in corso le valutazioni del caso e nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle importanti novità. Il Napoli ha una idea molto chiara su come comportarsi e per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro e capire come andrà a finire la situazione.

Calciomercato: futuro Anguissa, decisione presa

Il futuro di Anguissa è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista è in scadenza con il Napoli e per il momento non c’è stato il tanto atteso rinnovo. Ricordiamo che i partenopei hanno la possibilità di esercitare un rinnovo unilaterale, ma il club ha delle idee molto chiaro e per questo motivo ci attendiamo delle novità importanti.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli dovrebbe incontrare ad aprile l’entourage di Anguissa per trattare il rinnovo. L’obiettivo dei partenopei non è assolutamente quello di rinnovare in modo unilaterale, ma arrivare ad un biennale con l’accordo con il centrocampista. Naturalmente non è una trattativa facile visto l’interesse di diverse big e quindi bisognerà accelerare per cercare di arrivare alla fumata bianca.

L’obiettivo del Napoli è quello di chiudere il tutto nel giro di poco tempo per non prendersi dei rischi inutili. Naturalmente la volontà di Anguissa resta comunque quella di continuare con i partenopei ed ora non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire cosa succederà.

Mercato: Anguissa verso il rinnovo

Anguissa è pronto a rinnovare con il Napoli. La volontà è molto chiara e quindi non ci resta che attendere il mese di aprile per capire come si evolverà la situazione. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.