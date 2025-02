Sorpresa Okafor: “Ha una qualità che nessuno ha ancora visto”

Per quanto riguarda Noah Okafor, nuovo attaccante del Napoli che ha entusiasmato poco i tifosi, arriva un annuncio che sa tanto di arcobaleno dopo la tempesta. C’è una qualità, a quanto pare, dell’ormai ex Milan che nessuno ha ancora visto. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

E’ stato un po’ l’elemento della discordia tra la SSC Napoli ed i suoi tifosi. Non tanto per quelle che sono le valutazioni sulle sue potenzialità e sulle sue qualità, quanto più che altro per le modalità con le quali è arrivato. E’ sembrato, infatti, praticamente a tutti un ripiego last minute dopo una sessione di gennaio in cui si è sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare.

Adesso, però, con il calciomercato che è ormai storia, è tempo di pensare al campo ed ora arrivano a sorpresa delle parole a dir poco importanti che riguardano proprio le doti di Noah Okafor. A quanto pare, infatti, c’è una qualità che ha che non è ancora emersa e che può fare davvero al caso di Antonio Conte. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

Napoli, le ultime sul reparto avanzato da Castel Volturno

La situazione per l’attacco è a dir poco allarmante per il Napoli. Con David Neres e Leonardo Spinazzola out per infortuni, bisogna fare la conta dei presenti. Anche perché lo stesso attaccante svizzera non è ancora al top della forma e non può essere impiegato dal primo minuto. In tal senso, però, in prospettiva futura arrivano delle parole che fanno ben sperare.

Stando a quanto raccontato dall’ex allenatore in seconda di Okafor ai tempi del Basilea Massimo Lombardo in una intervista a Radio Capri, il nuovo attaccante di Conte ha una enorme qualità nell’uno contro uno, dal momento che è un calciatore estremamente esplosivo. Al momento non si è ancora visto brillare in questa dote, ma al Milan è sempre stato chiuso da Rafa Leao.

Annuncio su Okafor: “Ha una qualità che nessuno ha ancora visto”

Inoltre, secondo l’allenatore in questione, Okafor è eccellente anche nel pressing, nella capacità di transizione quando recupera palla e, per l’appunto, nel dribbling. La speranza è che Antonio Conte possa aiutarlo a far esprimere pienamente questo suo enorme potenziale.