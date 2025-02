Calciomercato Napoli, rottura in casa Roma: l’episodio decisivo

Il Napoli continua a tenere d’occhio la situazione in casa Roma dopo la rottura delle ultime ore. Ecco l’episodio nel mirino: cosa succederà ora?

La Roma dovrà pensare alle nuove mosse di calciomercato con l’intreccio anche in casa Napoli. Spunta il nuovo episodio che ha provocato subito la rottura definitiva: conosciamo tutti i particolari di quello che è successo nelle ultime ore.

Il ds Manna è al lavoro per costruire la rosa del futuro in casa Napoli. Spunta la nuova rottura in casa Roma: c’è gelo tra le parti con il possibile addio a fine stagione. Ecco la possibile nuova destinazione per la prossima stagione con il Napoli che continua a sognare in grande per ambire a grandi palcoscenici in campo e fuori. De Laurentiis è tornato in Italia proprio per conoscere le prossime mosse a livello societario per ingrandirsi sempre di più.

Napoli, la mossa a sorpresa in casa Roma: l’annuncio

Saranno settimane importanti per prendere così la giusta decisione in ottica futura. Il Napoli vuole allestire una rosa competitiva su più fronti: ecco la mossa a sorpresa per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Lorenzo Pellegrini dirà addio alla Roma al termine della stagione come riportato in esclusiva dal portale SerieAnews.com. Un momento decisivo per il capitano giallorosso che non ha sentito il suo nome durante la lista del ds della Roma, Florent Ghisolfi, prima della gara contro il Venezia. Ormai c’è aria di addio dopo che è stato messo da parte dalla dirigenza giallorossa: a gennaio è stato ad un passo anche dal Napoli targato Antonio Conte, ma occhio anche all’Inter mentre Juve e Milan sono in agguato per un colpo low-cost.

Il suo contratto con la squadra capitolina è in scadenza nel 2026: attualmente percepisce 4,5 milioni netti a stagione più bonus. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni: a giugno arriverà l’addio. Il Napoli dovrà pensare così a nuovi colpi a centrocampo per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: tutto può cambiare in tempi brevi in vista della prossima stagione.

Pellegrini potrebbe così seguire il suo amico Spinazzola: il centrocampista della Roma non vorrebbe perdere il giro della Nazionale italiana, ma ora non sembra esserci più spazio per lui nella Capitale. C’è ormai gelo tra le parti: dovrà trovare la sua nuova squadra in vista della prossima stagione.