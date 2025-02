Napoli, allarme a Castel Volturno: l’annuncio del Sindaco

Un annuncio a sorpresa da parte del sindaco di Castel Volturno che ha voluto predicare la calma dopo gli annunci sui giornali. Ecco la verità sul nuovo progetto di Aurelio De Laurentiis

Il numero uno della società partenopea continua a sognare in grande per i nuovi progetti del presidente De Laurentiis. Il Napoli ha intenzione di espandersi per nuovi strutture sul territorio nazionale:

Il Napoli è al lavoro per far diventare sempre più grande la società partenopea. Spunta un nuovo intreccio decisivo con il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, che è tornato a parlare dei nuovi accordi con il presidente De Laurentiis. Pungolato in conferenza stampa da Antonio Conte, lo stesso ADL si è dato subito da fare per andare a cena con il Sindaco di Napoli Manfredi per la questione relativa allo Stadio Maradona. Inoltre, vorrebbe costruire un nuovo quartier generale: spunta la verità da parte del sindaco di Castel Volturno.

Napoli, la nuova idea del sindaco: ecco cosa succederà a Castel Volturno

Il sindaco di Castel Volturno ha rivelato novità interessanti per quanto riguarda il futuro della Ssc Napoli. L’obiettivo è stato già deciso per andare avanti insieme, ma spunta una nuova riflessione davvero suggestiva.

Ai microfoni di Radio Marte il primo cittadino di Castel Volturno ha voluto calmare le acque dopo i titoloni dei giornali. Ormai i contatti tra le parti vanno avanti già da tempo per trovare una soluzione in tempi brevi: lo stesso presidente De Laurentiis starebbe vagliando nuove proposte con enti privati, non solo quelli con la famiglia Coppola: “L’importante è che resti sul territorio”, l’annuncio del sindaco.

Successivamente ha parlato anche di sciacallaggio per quanto riguarda il centro sportivo che nascerà nella zona di La Piana di Castel Volturno: “Qui lo fanno soltanto per avere popolarità”. La questione resta molto seria per andare avanti con il nuovo progetto ideato dal presidente De Laurentiis.

Il numero uno della società partenopea è al lavoro in questi giorni frenetici per conoscere così la nuova strategia imprenditoriale. Negli ultimi giorni è andato a cena anche con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per conoscere le prossime mosse per lo Stadio Maradona: l’idea è quella di rivoluzionare completamente il nuovo centro sportivo con l’aggiunto del nuovo impianto lontano da Fuorigrotta. Ma qui entrerà in gioco anche la storia gloriosa dell’ex San Paolo: non sarà così facile.