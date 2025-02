Napoli, svolta Okafor: l’annuncio a sorpresa del giocatore

Okafor ha fatto il suo debutto nei minuti finali contro l’Udinese. Spunta il nuovo annuncio dell’attaccante del Napoli: ecco tutta la verità del giocatore

Saranno mesi importanti per tornare ad essere protagonista nel calcio che conta. Dopo l’addio al Milan Okafor ha subito sposato il progetto azzurro: ora con Conte può essere l’arma in più dell’attacco azzurro. Spunta tutta la verità annunciata ai microfoni di Radio Crc.

Arrivato nell’ultimo giorno di calciomercato, l’attaccante svizzero del Napoli ha le idee già chiare. Con Neres infortunato, Conte dovrà pensare al migliori undici possibile: ecco la verità arrivata pochi minuti fa ai microfoni di Radio Crc. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande per essere protagonista nei prossimi cinque mesi in maglia azzurra. Un intreccio per trovare così la sua giusta dimensione sotto la guida attenta di Antonio Conte.

Napoli, Okafor ha deciso: ecco quello che farà

Noah Okafor è pronto a tornare ad essere protagonista con la maglia del Napoli. Durante la sua lunga intervista ai microfoni di Radio Crc l’attaccante azzurro ha rivelato la sua voglia di tornare in piena forma: “Si lavora forte in allenamento”. Un nuovo modo per ambire a grandi palcoscenici diventando l’alternativa numero uno di David Neres: al momento si siederà ancora in panchina, ma la sua ambizione è quella di conquistare il posto da titolare sulla fascia sinistra.

Tutto può cambiare improvvisamente nei prossimi giorni per recuperare in tempi brevi la forma migliore. Okafor si sta allenando costantamente per ridurre il gap con i suoi compagni di squadra. Ora Conte starebbe pensando anche ad un cambio di modulo passando al 3-5-2 con l’inserimento di Raspadori al fianco di Lukaku.

Il Napoli dovrà tornare subito alla vittoria dopo i due pareggi conquistati contro Roma ed Udinese: tornerà anche Buongiorno al centro della difesa con il possibile spostamento di Juan Jesus sulla fascia sinistra. Okafor entrerà sicuramente a partita in corso così come Ngonge per dare maggiore respiro all’attacco azzurro: la squadra azzurra continua a sognare in grande per ambire allo Scudetto.

Saranno settimane intense per conoscere le prossime mosse di Conte in panchina con la speranza di recuperare Olivera e Spinazzola proprio per il big match del 2 marzo contro l’Inter. Nelle ultime ore è arrivata un’altra tegola per Conte con l’assenza importante di David Neres che era diventato il titolare sulla fascia sinistra.