Stadio Napoli: c’è la svolta, il piano di ADL

La questione impianto in casa partenopea continua a tenere banco ormai da diverso tempo. In queste ultime ore è spuntata una nuova possibilità

Non solo campo in queste settimane in casa Napoli. Un altro tema che tiene banco ormai da diverso tempo e continuerà a far parlare anche in futuro è la questione stadio. Nei giorni scorsi si era ipotizzata la possibilità di un nuovo impianto, ma per il momento è stata accantonata. Nei continui colloqui tra ADL e il sindaco Manfredi ha preso piede una ipotesi completamente differente e per questo motivo si stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso.

Come riferito dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sarebbe pronto a mettere in atto un piano B per quanto riguarda lo stadio. Una strategia completamente differente da quella iniziale e che conferma una sorta di rivoluzione rispetto alle idee di ADL. Ma ad oggi rappresenta l’unica soluzione se si pensa anche a quanto successo in passato.

Stadio Napoli: la nuova soluzione

ADL ha sempre pensato ad un impianto nuovo. Uno stadio che gli consentiva di aumentare gli introiti e naturalmente poter pensare ancora più in grande rispetto ad adesso. Una soluzione che, in realtà, non ha mai realmente preso piede. Da parte del Comune, infatti, l’idea di far abbandonare il Maradona ai partenopei. Da qui l’idea di un acquisto dell’impianto da parte di De Laurentiis per poi portarlo a diventare una sorta di gioiellino.

Anche questa, però, una ipotesi quasi impossibile da realizzare. Troppo costoso effettuare dei lavori senza l’aiuto del Comune ed ecco che nelle ultime ore è nata una idea diversa dalle altre, ma che potrebbe rappresentare una sorta di soluzione temporanea: un restyling leggero con la partecipazione sia di ADL che dei soldi pubblici. Un qualcosa di diverso rispetto al passato, ma che consentirebbe di avere uno stadio sicuramente rinnovato e pronto ad ospitare partite di cartello.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Fino ad oggi il Napoli non ha assolutamente sciolto i dubbi e si continuerà così almeno fino a quando non si ha un accordo con il Comune.

Napoli: dialogo tra ADL e il Comune per lo stadio

I contatti tra ADL e il Comune per lo stadio proseguono ormai senza sosta. Il Napoli molto probabilmente resterà al Maradona, ma in una struttura comunque differente rispetto a quella attuale.