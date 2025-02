Napoli: problema Lukaku, la decisione di Conte

In casa partenopea ci si aspettava sicuramente molto di più dal belga. La soluzione del tecnico per portare il giocatore ad avere un rendimento migliore

È un Napoli che lavora per un finale di stagione da protagonista. L’infortunio di Neres ha creato non pochi grattacapi ad Antonio Conte considerate le difficoltà che ci sono su quella fascia. Le seconde linee non stanno assolutamente rendendo come ci si aspettava e per questo motivo il tecnico leccese è al lavoro per trovare soluzioni differenti e portare la squadra a rendere ancora di più.

Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, il Napoli punta a riportare Lukaku anche ai suoi livelli e per questo motivo Conte ha preso una decisione molto importante. Una scelta da un lato obbligata, ma dall’altro che potrebbe portare il belga a dare il meglio in un momento in cui i suoi gol sono chiamati ad essere decisivi nella lotta per lo Scudetto.

Napoli: la scelta di Conte su Lukaku

Lukaku non è mai stato il giocatore devastante che tutti noi conoscevamo in questa stagione. Si è acceso a tratti e questo non ha consentito al Napoli di fare la differenza in molte partite. Ora, però, siamo entrati nel momento clou della stagione e ogni punto inizia ad essere decisivo.

Stando al quotidiano italiano, il passaggio al 3-5-2 potrebbe assolutamente favorire Lukaku e il Napoli. Ai tempi dell’Inter con questo modulo ha realizzato oltre 60 gol in due anni e quindi si tratta di una buona notizia da parte dello stesso Conte. Naturalmente parliamo di numeri che dovranno essere verificati sul campo anche perché sono passate diverse stagioni ed ora possiamo dire che stiamo vedendo un calciatore molto differente da quello precedente. Naturalmente in casa Napoli si pera di poter riuscire a contare sul belga nella migliore versione per alzare il livello.

Un Lukaku goleador potrebbe essere l’arma in più di questo Napoli a partire dalla sfida contro la Lazio. Molto comunque dipenderà anche dal suo compagno di reparto. E ad oggi il grande favorito è Raspadori.

Il 3-5-2 favorisce Lukaku?

Ad oggi il 3-5-2 potrebbe favorire Lukaku e il Napoli. L’ultima parola in questo senso spetterà ai partenopei e vedremo solo nei prossimi giorni cosa accadrà. Ma di certo è una soluzione che, almeno sulla carta, consente ai partenopei di poter contare su un giocatore diverso dal precedente.