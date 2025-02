Napoli: prendono Osimhen, Juve beffata dallo scambio

Il futuro del nigeriano continua ad essere in forte bilico. Si parla tanto della possibilità di una cessione tramite uno scambio: ecco i dettagli

Il Napoli spera in una cessione con i 75 milioni della clausola, ma il contratto in scadenza nel 2026 apre a tutte le ipotesi possibili. I prossimi mesi si preannunciano molti intensi per Osimhen. La certezza in questo momento è rappresentata dal fatto che il nigeriano non resterà al Galatasaray. Nonostante i continui tentativi dei turchi, la strada verso la conferma in Turchia è assolutamente in salita e per questo motivo bisognerà aspettare ancora un po’ prima di avere un quadro chiaro.

Secondo le informazioni di Nicolò Schira, c’è un club che sarebbe ritornato con forza su Osimhen e non è da escludere che possa mettere sul piatto una proposta importante sia dal punto di vista economico che di uno scambio con il Napoli nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà il tutto nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: scambio con Osimhen, i dettagli

Si è parlato tanto della possibilità di vedere Osimhen con la maglia della Juventus la prossima stagione. A Giuntoli il giocatore piace molto e i bianconeri hanno la potenzialità economica per strappare il nigeriano alla concorrenza e portarlo a Torino in estate. Per questo motivo non è da escludere che ADL decida di aprire ad una formula differente per non andare a rinforzare una diretta concorrente.

Quindi si valuta la possibilità di una operazione di calciomercato complessa e non solo cash. L’idea sarebbe quella di una proposta economica di livello più il cartellino di un giocatore. E il Chelsea per Osimhen potrebbe mettere sul piatto anche Mudryk, giocatore che non rientra più nei piani di Maresca, ma che rappresenta un profilo comunque importante e destinato a dare una mano importante ad Antonio Conte nelle prossime settimane.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La strada fino all’estate è molto lunga e le cose possono cambiare da un momento all’altro. Il Chelsea, però, non molla Osimhen e l’ipotesi di uno scambio con Mudryk durante il calciomercato estivo è da tenere in considerazione.

Mercato: il Chelsea insiste per Osimhen

A prescindere dal possibile scambio durante il prossimo calciomercato, il Chelsea non molla Osimhen. I Blues hanno individuato nel nigeriano il rinforzo giusto per l’attacco e proveranno in tutti i modi a prenderlo provando a battere la folta concorrenza.