Giù la maschera Cruciani: svelata la squadra per cui tifa

Il conduttore de ‘La Zanzara’ ha sempre fatto parlare per le sue dichiarazioni, ma non ha mai svelato la sua squadra. Ora è uscito allo scoperto

Giuseppe Cruciani è uno dei personaggi più discussi e amati della radio italiana. Il conduttore de La Zanzara ha sempre fatto parlare per le sue posizioni e anche per alcune uscite più che discutibili. Anche il calcio è stato al centro dei suoi discorso, ma mai ha fatto sapere per la squadra per cui fa il tifo. Un mistero durato almeno fino a qualche ora fa. Un video, infatti, lo ha ritratto allo stadio e mentre esultava dopo un gol.

Un qualcosa di inedito per lui e che ha provato a nascondere anche cercando di andare allo stadio in incognito. Naturalmente parliamo di un personaggio molto conosciuto e anche apprezzato e per questo motivo era davvero difficile non riconoscerlo. Ora andiamo a scoprire per chi fa il tifo Cruciani.

Cruciani e il calcio: ecco per chi tifa

Cruciani ha sempre cercato di lasciare un mistero sulla squadra per cui fa il tifo. Non si è mai sbilanciato e neanche confermato le indiscrezioni. Un piano perfettamente riuscito fino a qualche ora fa quando un video lo ha scovato e a questo punto non ci sono assolutamente più dubbi.

Il conduttore de La Zanzara è un grandissimo tifoso della Lazio. L’esultanza al gol di Pedro in pieno recupero ormai conferma come i colori biancocelesti sono nel cuore del giornalista italiano. Un outing arrivato forse a sua insaputa anche perché non si aspettava il video e che questo potesse diventare virale. Ma ormai non si sono più dubbi e si può anche smettere di nascondere. La sua presenza allo stadio San Siro poteva essere un indizio. Poi è arrivata l’esultanza e a questo punto Cruciani è stato davvero mascherato.

Una passione importante e che è riuscito a tenere nascosto almeno fino al gol di Pedro. La realizzazione al 98′ lo ha fatto scoppiare di gioia e non si è trattenuto. Per lui un piccolo passo falso nel provare a non far sapere la sua fede biancoceleste. Vedremo se ora Cruciani seguirà più partite della squadra di Baroni oppure continuerà a stare un po’ distante dal mondo del calcio. Ma una cosa è certa: la Lazio è nel suo cuore e ci sarà per sempre.