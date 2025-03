Napoli-United: altro affare, intreccio con Osimhen

L’asse tra i partenopei e i Red Devils potrebbe diventare ancora più calda nelle prossime settimane. Ecco i dettagli della possibile operazione

Il Napoli è al lavoro per cercare di andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il club partenopeo ha la consapevolezza di dover alzare il livello della qualità soprattutto nelle seconde linee. I cosiddetti panchinari stanno dando una mano sicuramente molto importante in queste ultime settimane. Ma il tecnico degli azzurri si attende ancora di più e per questo motivo Manna è al lavoro con l’obiettivo di individuare i giocatori da portare in estate.

Secondo le notizie di Konur, non è da escludere che ci possa essere una nuova operazione con il Manchester United. I rapporti tra i due club sono ottimi e il calciomercato estivo rappresenta l’occasione giusta per alzare il livello della rosa e magari strappare una nuova operazione simile a quella di McTominay magari sfruttando anche la carta Osimhen. Non semplice in questo momento, ma comunque resta una ipotesi sul tavolo.

Calciomercato Napoli: operazione con lo United, i dettagli

Il Napoli lavora per individuare i rinforzi a disposizione di Conte. Per il momento siamo nel campo delle riflessioni e delle valutazioni, ma ben presto si proverà ad entrare nel vivo delle trattative. Attenzione ad una operazione con il Manchester United che potrebbe magari consentire ai partenopei di poter sfruttare la carta Osimhen per avere ancora più chance di chiudere il tutto.

Stando a quanto riferito in Spagna, a sorpresa il Manchester United potrebbe cedere Antony per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Una valutazione bassa che potrebbe magari stuzzicare il Napoli in chiave calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e ci vorrà del tempo per capire meglio come si svilupperà il tutto. Ma davanti ad un sondaggio dei partenopei, non è da escludere che i Red Devils decidano di inserire nell’affare Osimhen.

Si tratta per il momento di una semplice suggestione. Antony non è un reale obiettivo del Napoli e ci vorrà del tempo per capire se si potrà arrivare a questa operazione oppure no. Di certo può essere una operazione importante e per questo motivo non possiamo escludere nulla. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte del Manchester United e magari anche dei partenopei.