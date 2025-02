Napoli, Conte cambia ancora: sorpresa Okafor

In casa Napoli Antonio Conte sta continuando a lavorare in cerca delle soluzioni migliori ed in tal senso l’attesa cresce in vista della sfida Scudetto contro l’Inter. La sorpresa, in tal senso, per gli azzurri potrebbe essere proprio Noah Okafor, che sta scaldando i motori e non vede l’ora di sentire il Maradona esplodere di gioia.

L’attesa è spasmodica in giro per la città, che sta trattenendo il respiro metaforicamente per farlo poi esplodere in un urlo, si spera di gioia, domani sera contro l’Inter. Lo stadio Diego Armando Maradona si vestirà di gala, come si suole dire, per quella che a tutti gli effetti è la partita Scudetto. Napoli ed il Napoli meritano una serata da ricordare per le imprese di quest’anno.

Tra i giocatori più attesi, seppur arrivato tra la delusione di tutti a gennaio per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, c’è sicuramente Noah Okafor, che anche a Como, pur senza incidere, si è reso protagonista di diverse giocate interessanti. In tal senso, può essere una sorpresa scelta da Antonio Conte proprio contro la sua ex squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, Conte sorprende ancora: le ultime da Castel Volturno

Conte sta facendo i conti con una situazione di costante allarme, dal momento che fin qui ha dato spazio solo ai suoi fedelissimi, concedendo pochi minuti alle cosiddette seconde linee. Come è noto, con i rientri di Olivera e di Spinazzola, è altamente probabile un ritorno al 4-3-3 ed attenzione al possibile colpo di scena che potrebbe mettere in campo il Napoli.

Stando a quanto raccontato dal giornalista del TGR Antonello Perillo in una intervista concessa a RAI Radio Live Napoli, Antonio Conte potrebbe usare come arma a partita in corso Noah Okafor, dandogli ancora fiducia dal momento che a Como, come detto in precedenza, ha dato buoni segnali. Andiamo a vedere le ultime dunque per l’undici titolare.

Sorpresa Okafor in campo contro l’Inter? Le ultime notizie

In avanti nel 4-3-3 ci saranno probabilmente Spinazzola e Matteo Politano sugli estenri, con Romelu Lukaku terminale offensivo ed anche Giacomo Raspadori pronto a subentrare ed a fare la differenza sfruttando il grande stato di forma di cui gode di recente. In mediana resta vivo il ballottaggio tra Gilmour e Billing.