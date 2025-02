Serie A: ritorna De Rossi, c’è l’annuncio

Il tecnico di Ostia continua essere libero dopo la fine della sua esperienza con la Roma. Ma un club potrebbe a sorpresa puntare su di lui

Daniele De Rossi è pronto a tornare in panchina. Dopo la fine della sua esperienza con la Roma, il tecnico di Ostia si è preso del tempo per riflettere e ricaricare le pile. Ma, come precisato anche dal diretto interessato, la voglia di ripartire il prima possibile e ritornare sul terreno di gioco è assolutamente intatta. Per il momento non c’è stata assolutamente l’occasione giusta, ma non è da escludere che presto si possa arrivare ad una nuova esperienza.

Intanto in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante su De Rossi. Il tecnico presto potrebbe tornare in panchina in Serie A e a questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro per avere un quadro più chiaro e capire se il tecnico di Ostia potrà davvero ritornare in panchina.

De Rossi in panchina: i dettagli

Ma non è da escludere che ci possa essere anche un ritorno alla Roma in un prossimo futuro. Ad ammetterlo è direttamente Claudio Ranieri in conferenza stampa. L'attuale tecnico giallorosso ha confermato che De Rossi deve continuare il suo percorso di crescita e completarsi per poi magari fare una nuova esperienza sulla panchina capitolina. Naturalmente si tratta di un qualcosa di ipotetico e quindi vedremo cosa succederà in un prossimo futuro.

Ma non è da escludere che ci possa essere anche un ritorno alla Roma in un prossimo futuro. Ad ammetterlo è direttamente Claudio Ranieri in conferenza stampa. L’attuale tecnico giallorosso ha confermato che De Rossi deve continuare il suo percorso di crescita e completarsi per poi magari fare una nuova esperienza sulla panchina capitolina. Naturalmente si tratta di un qualcosa di ipotetico e quindi vedremo cosa succederà in un prossimo futuro.

Sicuramente per il momento De Rossi non pensa al ritorno alla Roma. Per adesso l’intenzione da parte dell’allenatore romano è quella di provare a chiudere nel migliore dei modi una esperienza. La volontà è quella di poter riuscire a dimostrare le sue qualità e continuare il percorso di crescita. E poi magari in un prossimo futuro provare ancora una volta una esperienza in giallorosso. Sicuramente la squadra del suo cuore, ma resta un ambiente non semplice soprattutto visto quanto fatto anche da calciatore. Non ci resta quindi che aspettare i prossimi anni per capire meglio come si evolverà la carriera del tecnico capitolino.