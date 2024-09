Roma: De Rossi esonerato, in panchina l’ex Napoli

Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma. Per la sostituzione si fa il nome di un ex Napoli. La decisione sarà presa nelle prossime ore

Un fulmine a ciel sereno: Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma. Il tecnico capitolino è stato esonerato questa mattina, mercoledì 18 settembre, a causa di un inizio di stagione non proprio eccezionale. Tre punti in quattro partite è un bottino troppo misero per una squadra che vuole ambire a traguardi importanti. Dopo una notte di riflessione, i Friedkin hanno deciso di dare la scossa alla squadra sollevando dall’incarico l’ex centrocampista.

Ora naturalmente è partito il totonomi per la successione. Il sogno del club capitolino è un ex Napoli, ma bisognerà capire se si riuscirà a trovare l’intesa. Naturalmente sono in corso tutte le riflessioni del caso e la decisione arriverà non prima della serata. Ma la Roma è pronta ad accogliere il suo nuovo allenatore.

Panchina Roma: c’è un grande favorito

L’esonero di Daniele De Rossi è stato come un fulmine a ciel sereno per i tifosi della Roma. Nelle scorse ore da Trigoria sembravano arrivare delle notizie positive sulla permanenza del tecnico sulla panchina giallorossa. Poco fa, però, il comunicato del club ed ora la necessità di trovare un nuovo allenatore nel giro di davvero poche ore considerando l’impegno ormai imminente contro l’Udinese di domenica alle 18.

Il grande sogno per la panchina è Massimiliano Allegri. Già in passato c’erano stati dei contatti tra le parti senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora il tecnico toscano è libero e un tentativo da parte dei giallorossi ci sarà. Resta da capire se l’ex Juventus accetterà oppure aspetterà ancora qualche giorno. Infatti, per lui si parla sempre più insistentemente di un accordo con il Milan in caso di esonero di Fonseca dopo il derby. Per questo motivo si valutano anche altri profili e presto inizieranno le valutazioni per capire la fattibilità dell’intesa.

Tra i nomi in corsa per la panchina della Roma ci sono anche Sarri, Pioli e Juric, con quest’ultimo che potrebbe sbaragliare la concorrenza in caso di no di Allegri. La suggestione, invece, è Ranieri. Ma sembra essere troppo presto al momento per pensare ad un tecnico come traghettatore fino al termine del campionato. Riflessioni in corso per i Friedkin e decisione che dovrebbe arrivare entro sera. La Roma si prepara ad accogliere un nuovo allenatore.