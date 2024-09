Addio a Schillaci: ricordate cosa fece allo Stadio San Paolo?

Il mondo del calcio piange Totò Schillaci. Il bomber siciliani si è spento all’età di 59 anni dopo una lunga malattia. Cosa fece al San Paolo

È una giornata molto triste per il calcio italiano: Totò-gol non c’è più. Schillaci, il bomber che fece sognare una intera nazione a Italia ’90, si è spento questa mattina, mercoledì 18 settembre, dopo una lunga malattia. Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi tanto da rendere necessario il ricovero. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma il quadro clinico era sembrato sin da subito molto grave e purtroppo l’ex attaccante non è riuscito a vincere la sua battaglia.

Una morte che lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. Le sue gesta sono ancora nella testa di tutti gli appassionati e non solo e resteranno per sempre nei ricordi di chi ha vissuto quegli anni, ma anche di chi semplicemente ha visto le giocate di Totò-gol su internet o in televisione.

Schillaci e il San Paolo

Totò Schillaci non ha mai vestito la maglia del Napoli nella sua lunga carriera, ma il rapporto con la città partenopea e il San Paolo è molto forte. Lo stadio ha ospitato la semifinale dell’Italia ai Mondiali ’90 contro l’Argentina. Una serata storta per i colori azzurri vista l’eliminazione ai calci di rigore (decisivi gli errori di Serena e Donadoni ndr), ma il bomber siciliano riuscì comunque a far esplodere i tifosi presenti allo stadio con la sua rete messa a segna al 17′. Poi il pareggio di Canniggia e i tiri dagli undici metri hanno spento le speranze italiane, ma comunque quella sera resterà nella mente di tutti.

E la morte di Schillaci è stata accolta con molto dolore anche nella città campana. Il bomber siciliano era visto come il simbolo del Sud. Quel ragazzo partito da Palermo e che nel giro di pochi anni era riuscito ad arrivare nel calcio che conta vestendo le maglie di Juventus e Inter. Totò era riuscito anche a mettere a tacere i pregiudizi del Nord in un periodo in cui la divisione tra Meridione e Settentrione era ancora maggiore rispetto a quella attuale.

Ora il bomber siciliano non c’è più. Ma le reti di Totò difficilmente saranno dimenticate. Il nostro calcio perde non solo un simbolo, ma una persona dai valori umani molto importanti. E siamo certi che il prossimo sarà un weekend commovente su tutti i campi.