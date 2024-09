Dalla Juve al Milan: assalto a Osimhen, ADL spalle al muro

Il futuro di Osimhen continua ad essere al centro di diverse voci. E la Juventus e il Milan potrebbero mettere ADL con le spalle al muro

Quale il futuro di Osimhen la prossima stagione? Difficile in questo momento fare previsioni. Il nigeriano per ora pensa di fare bene al Galatasaray e poi al termine dell’annata farà tutte le riflessioni del caso. La certezza è che il bomber lascerà il Napoli considerato anche quanto successo durante il calciomercato estivo.

Attenzione alla possibilità di una permanenza in Serie A. Già nelle scorse settimane c’erano stati dei tentativi senza però arrivare alla fumata bianca. Non è da escludere che durante la prossima sessione di calciomercato estiva squadre come Juventus e Milan possano fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Naturalmente la strada per giugno è ancora molto lunga e non ci resta che aspettare un po’ di tempo per capire come si evolverà la situazione.

Calciomercato Napoli: Osimhen resta in A? Solo in un caso

Victor Osimhen resterà in Serie A dopo l’addio del Napoli? Una possibilità non semplice anche se il giocatore preferisce non chiudere la porta. Vedremo se la prossima estate i discorsi entreranno nel vivo oppure le richieste da parte di De Laurentiis bloccheranno questa possibilità. ADL, infatti, sarebbe rimasto scottato dall’addio di Higuain in passato e non vorrebbe cedere il giocatore ad una diretta concorrente.

Ma Juventus e Milan potrebbero comunque fare un tentativo durante il calciomercato estivo. I rossoneri, come raccontato da Sky Sport, ci avevano già provato sul finire dell’ultima sessione senza, però, affondare il colpo. Ora non è da escludere che ci possa essere un nuovo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Attenzione anche alla Juventus. I bianconeri, in caso di mancato rinnovo, dovrebbero cedere Vlahovic in estate e l’ipotesi Osimhen potrebbe essere quella giusta per rinforzare il reparto offensivo. Al momento naturalmente è una semplice suggestione e bisognerà aspettare un po’ prima di avere certezze.

La trattativa con il Napoli comunque non è assolutamente semplice. Scottato dalla vicenda Higuain, ADL ha deciso di non inserire la clausola rescissoria per le squadre italiane. Si dovranno sborsare, quindi, almeno 100 milioni di euro per convincere i partenopei a lasciar partire il proprio giocatore. Naturalmente la Juventus ha dimostrato di avere potenzialità economiche importanti e la cessione di Vlahovic potrebbe portare risorse importanti per piazzare un colpo importante nel reparto offensivo.