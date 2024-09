Juve-Napoli, ancora un infortunio: è certo, salta il big match

Juventus-Napoli è sempre più vicino. Per il tecnico ennesimo infortunio e il giocatore salterà il big match previsto per sabato alle 18

Il conto alla rovescia per Juve–Napoli volge ormai al termine. Il big match è in programma alle 18 di sabato 21 settembre e in questi giorni entrambi i tecnici proveranno a definire gli ultimi dettagli in vista di una sfida fondamentale per entrambi. Da una parte i bianconeri devono ritrovare il sorriso dopo due pareggi consecutivi, dall’altra i partenopei proveranno a portarsi a +4 su una diretta concorrenza per la vittoria finale.

In tutto questo, però, bisogna fare i conti anche con gli infortuni. E dall’infermeria non arrivano buone notizie per uno dei due tecnici. Il problema fisico, a meno di clamorose novità dell’ultima ora, non dovrebbe portare il giocatore a rientrare ed essere convocato. Bisognerà, quindi, trovare una soluzione differente per provare a portare a casa tre punti importanti in chiave classifica e non solo.

Juventus-Napoli: ennesimo infortunio, non scenderà in campo sabato

Juventus–Napoli può essere decisa anche dalla panchina e per questo motivo i tecnici sperano di riuscire ad avere delle buone notizie dall’infermeria, ma purtroppo per un club così non è. Il giocatore non ha assolutamente smaltito il problema fisico e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio i tempi di recupero.

Intanto ad oggi la certezza è rappresentata dal fatto che Thiago Motta non potrà contare su Conceicao per il match contro il Napoli. L’esterno della Juventus, che ha saltato anche l’esordio in Champions League, non ha smaltito il problema fisico e per questo motivo non sarà presente in campo contro il Napoli. Con lui sembra essere sicuramente assente Milik mentre le condizioni di Gatti saranno valutate nelle prossime ore. La speranza è quella di poter recuperare il centrale per non cambiare molto nel reparto difensivo.

Naturalmente mancano ancora diversi giorni alla partita e la speranza è che non si dovranno fare i conti con altri problemi fisici da una parte e dall’altra. Il Napoli ad oggi dovrebbe presentarsi con quasi tutta la rosa al completo. Per i bianconeri qualche assenza in più, ma Thiago Motta ha sempre sottolineato di avere una rosa a disposizione importante e proverà con gli altri giocatori a ottenere un risultato di livello e che possa cambiare anche le sorti di una stagione.