Calciomercato, è fatta per Perisic: c’è un po’ di Napoli

In sede di calciomercato arriva la notizia che sorprende tutti. Ivan Perisic è pronto a firmare con il suo nuovo club e nel suo futuro c’è anche un po’ di Napoli. Si tratta di una notizia che spiazza tutti, dal momento che non si era mai parlato prima di questa opzione. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Siamo al cospetto di un calciatore iconico, dal momento che si tratta di uno di quelli che ha meglio coniugato atletismo e qualità tecniche. Oltre ad essere uno straordinario corridore, infatti, aveva dei colpi impressionanti. Anche con Antonio Conte ha fatto grandissime cose, dopo alcune difficoltà iniziali.

Ai tempi dell’Inter, infatti, l’attuale allenatore del Napoli gli aveva cucito addosso un ruolo che all’epoca era una assoluta novità per lui. Vale a dire quello di quinto centrocampista a sinistra. I risultati alla fine sono stati eccellenti, con il conseguente passaggio al Tottenham. Ora, da svincolato, è pronto a firmare a parametro zero con il suo nuovo club.

Il croato pronto a firmare con il suo nuovo club

Per diverse settimane si è parlato di un approdo di Ivan Perisic in Serie A, con realtà come il Como, il Genoa ed il Monza che hanno tentato un approccio nei suoi confronti. Alla fine non se n’è fatto nulla ed ora per il croato ex, tra le altre, Borussia Dortmund arriva una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano sul proprio account X, infatti, Ivan Perisic è pronto a diventare un nuovo calciatore del PSV Eindhoven, dal momento che si è anche già sottoposto alle visite mediche con il suo nuovo club. Tutto definito anche per la durata del contratto, che sarà un annuale fino al 2025.

Perisic riparte: c’è un po’ di Napoli nel suo futuro

In Olanda, infatti, dividerà lo spogliatoio con una vecchia conoscenza del Napoli, vale a dire Hirving Lozano, che quest’anno è partito con il botto segnando con una continuità a dir poco notevole.

Si tratta di un rinforzo di primo piano per il PSV, che con Ivan Perisic si garantisce un calciatore che può dare anche un enorme contributo alla squadra dal punto di vista dell’esperienza, oltre che delle doti e delle qualità tecniche. Fatte le visite, manca a questo punto solo l’annuncio ufficiale.