Nuovo rigorista Napoli, Conte sorprende tutti

Nuovo rigorista Napoli, si tratta di un tema che non si è ancora presentato ma che animerà il dibattito in città. Ci sono diversi possibili candidati ed in tal senso pare che Antonio Conte abbia già preso la sua decisione a riguardo. E la cosa di per sé non può non stupire i tifosi azzurri.

I partenopei sono davanti ad una stagione che si prospetta essere cruciale nel progetto di Aurelio De Laurentiis. Sono diversi gli aspetti da tenere in considerazione, ma l’elemento prioritario è quello di trovare la nuova qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

In tal senso, è importante scegliere le figure giusto al posto giusto, dal momento che tante cose sono andate male l’anno scorso. Tra questi quello legato al rigorista è sicuramente un tema centrale, dal momento che si tratta spesso di episodi chiave nell’economia di una partita. L’anno scorso Osimhen è andato male.

Nuovo rigorista Napoli, le ultime notizie a riguardo

In tante cose è eccellente, ovviamente, Victor Osimhen, ma di certo dagli undici metri non era propriamente un cecchino da questo punto di vista. Da quando è arrivato in azzurro, infatti, il nigeriano ha tirato 9 rigori e ne ha sbagliati 4. Vale a dire quasi il 50%. Ora le cose sono cambiate e Conte ha scelto il suo nuovo rigorista.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, è stata fatta la scelta su un tema centrale come quello del nuovo rigorista Napoli. L’incarico passerà nei piedi di Romelu Lukaku, che pare sia favorito su Kvaratskhelia per ricoprire un ruolo centrale nell’economia di una stagione in corso.

Napoli, Conte ha scelto il suo specialista dal dischetto

In molti si aspettavano, soprattutto viste le recenti esecuzioni, che potesse essere Khvicha Kvaratskhelia il rigorista, ma i numeri sono effettivamente dalla parte del belga. Da settembre 2019 a novembre del 2023 ha segnato 14 rigori di fila, prima dell’errore contro il Lecce l’anno scorso. Numeri che sono sicuramente incoraggianti e che fanno ben sperare da questo punto di vista.

Numeri sicuramente migliori per Lukaku rispetto al georgiano, che ha tirato cinque rigori da quando è arrivato a Napoli ed ha sbagliato due volte. Insomma, Conte si affiderà al suo pupillo dal dischetto. Non è questo il momento di rischiare e di piazzare delle scommesse con la speranza che possano rivelarsi vincenti.