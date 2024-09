Mercato Napoli, colpo low cost: scelto l’attaccante, beffa Inter

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a lavorare senza sosta e già pensano alla sessione di gennaio. In tal senso, i partenopei hanno individuato il nuovo attaccante. Si tratta di un colpo a basso costo che ha il retrogusto di una beffa per l’Inter, da tempo sulle tracce di questo calciatore.

Gli azzurri hanno lavorato con enorme sforzo ed impegno in estate, regalando ad Antonio Conte profili di primo ordine come Romelu Lukaku, Scott McTominay e Billy Gilmour. La squadra però va ancora completata e si ha la netta sensazione che il discorso non riguardi solo ed esclusivamente il laterale di destra.

A gennaio, dunque, il direttore sportivo Giovanni Manna ha il mandato di trovare i rinforzi che servono al tecnico leccese. Antonio Conte, infatti, sin dal suo arrivo, ha reso noto che sarebbe servita una rivoluzione e la società fino a questo momento lo ha seguito senza alcuna esitazione. In tal senso, attenzione al nome nuovo in attacco.

Mercato Napoli, scelto il nuovo attaccante

Sebbene con l’arrivo di Romelu Lukaku e di David Neres il discorso sia molto ben avviato, siamo in una fase embrionale dell’era Conte a Napoli e di conseguenza molto si dovrà ancora cambiare. In un discorso del genere, il reparto avanzato non può non essere centrale nel pensieri dei partenopei.

Attenzione, in tal senso, stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur sul proprio profilo X, al nome di Jonathan David, che il Napoli ha già seguito due anni. I costi sono enormi, ma il calciatore ha il contratto in scadenza con il Lille nell’estate del 2025 e di conseguenza si può chiudere ad un prezzo di saldo.

Napoli, occhi puntati in Francia: colpo a basso costo

Gli azzurri, che da tempo hanno allacciato i rapporti con il suo entourage, hanno una posizione di vantaggio ed in tal senso sono pronti a beffare l’Inter, che a sua volta ha fiutato come sempre l’affare a parametro zero.

Nonostante Romelu Lukaku, infatti, il Napoli potrebbe decidere di affondare lo stesso il colpo su Jonathan David, un classe 2000 dal potenziale enorme. Soprattutto in caso di passaggio al 3-5-2 e con la posizione di Kvaratskhelia tutta da definire, il canadese potrebbe comporre con il belga un attacco atomico. Sa, infatti, grazie alla sua classe, agire in maniera fantastica anche da seconda punta.