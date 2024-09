Napoli, nuovo ruolo per Kvara: il retroscena su Conte

In casa Napoli arriva una svolta tattica non di poco conto decisa da mister Antonio Conte e che riguarda la stella più brillante degli azzurri, vale a dire Kvara. La soluzione in questione, nelle intenzioni del tecnico, lo può esaltare in quelle che sono le sue enormi doti tecniche.

L’intuizione più importante degli ultimi anni di calciomercato in Serie A, in senso assoluto, è stata senza ombra di dubbio quella del Napoli che è andato a pescare in Georgia il talento col numero 77. Quest’anno, con l’arrivo di Antonio Conte, ha alzato ancora di più incredibilmente il livello delle sue prestazioni.

Kvara è diventato l’idolo di Napoli in senso assoluto, grazie ad una serie di prestazioni e di giocate che in azzurro non si vedevano da tantissimi anni. Adesso Conte ha avuto una intuizione tattica che può permettergli non solo di allungarsi la carriera, ma anche di rendere ancora di più. Spalancando orizzonti sconfinati per questo attaccante.

Nuovo ruolo per il georgiano: la scelta di Conte

In quattro partite fin qui disputate in Serie A con Antonio Conte, il fenomeno georgiano ha già trovato due gol ed ha dimostrato una abnegazione che in pochi suoi compagni hanno avuto. Da talento purissimo è diventato adesso un autentico leader, non solo tecnico, di questo Napoli.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, Antonio Conte ha avvicinato Kvara alla porta, accentrandone la posizione e lasciando il presidio offensivo sulla corsia di sinistra a chi gioca tra Olivera e Spinazzola. L’obiettivo è chiaro: permettergli di sfruttare la presenza di Romelu Lukaku, una spina nel fianco costante per le difese, per liberarlo maggiormente al tiro.

Napoli, Kvara cambia posizione: le ultime a riguardo

Siamo solo all’inizio, eppure questa apparentemente piccola modifica della sua posizione di partenza ha già dato i suoi frutti. Si ha l’impressione che adesso Kvaratskhelia sia totalmente libero di esprimersi, anche in termini di posizione da occupare inizialmente in mezzo al campo.

Il gol contro il Bologna e quello contro il Cagliari sono lì a dimostrarlo. Adesso, ovviamente, dovrà continuare a dimostrare dei progressi e se dovesse riuscirci allora anche lo Scudetto non potrebbe essere precluso. Probabile, in tal senso, che Conte possa adottare una soluzione simile anche sulla destra, con David Neres che scalda i motori.