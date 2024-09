Conte, no al Napoli. Fedele svela: “Voleva un’altra squadra”

Antonio Conte non voleva firmare con il Napoli. Il noto opinionista napoletano svela quale era la reale intenzione del tecnico leccese prima di accettare la corte di Aurelio De Laurentiis. Era un’altra, infatti, la sua preferenza e la notizia non farà di certo piacere ai supporter partenopei. Ecco le sue parole.

In un calciomercato sontuoso, il colpo che ha portato il leccese al Napoli è stato senza ombra di dubbio il più importante. In pochi mesi ha ribaltato la squadra come un calzino. Sicuramente chiedendo determinati colpi che la società gli ha assicurato, ma anche entrando nella testa dei veterani e ridando loro lo spirito mancato nella passata stagione.

Davanti ad un profilo del genere non si può far altro che fare tanto di cappello. Fa rendere tutti i calciatori che gli vengono messi a disposizione al massimo e non ha mai fallito gli obiettivi fissati dalla dirigenza. Se non al Tottenham, in un contesto, però, molto particolare. Adesso Enrico Fedele svela un retroscena che lascia tutti di stucco.

Il retroscena di Fedele sul tecnico leccese

L’ex dirigente sportivo e volto a dir poco noto delle televisioni e radio locali napoletane è famoso per le sue opinioni spesso divergenti. Stavolta le sue parole hanno coinvolto direttamente Antonio Conte e riguardano le sue intenzioni estive, antecedenti alla firma con il Napoli.

In una intervista concessa ai microfoni di TeleVomero, infatti, Fedele ha spiegato come, per quelle che sono le informazioni in suo possesso, l’intenzione di Antonio Conte era quella di far ritorno alla Juventus o di andare al Milan. Il Napoli, dunque, non sarebbe stata neanche lontanamente in cima alle sue preferenze.

Conte, no al Napoli per un’altra squadra di Serie A

In tal senso, con questi due club ci sarebbero stati anche dei contatti, ma non direttamente con le persone che avrebbero poi scelto il nuovo allenatore. Con la Juventus che è andata decisa su Thiago Motta ed il Milan che ha scelto Paulo Fonseca, alla fine Conte ha deciso di accettare la corte del Napoli.

Un qualcosa che non farà sicuramente piacere ai tifosi azzurri, soprattutto a pochi giorni dalla sfida a dir poco attesa tra il Napoli e la Juventus. Il suo legame con il club di Torino, d’altronde, non è mai stato negato ed alla fine contano solo i risultati sul campo.