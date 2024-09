Napoli, Buongiorno spiazza tutti: l’ha fatto tante volte

In pochi mesi Buongiorno ha conquistato i tifosi del Napoli: ora ha spiazzato tutti con la sua rivelazione a sorpresa, l’ha fatto tante volte

Pochi giorni fa è arrivato anche il suo primo sigillo in maglia azzurra. Buongiorno è stato descritto da Conte come il leader del futuro: sarà il prossimo capitano del Napoli quando Di Lorenzo andrà via. La scelta è ricaduta su di lui per rinforzare il reparto difensivo della squadra azzurra: la sua rivelazione ha lasciato tutti senza parole.

In pochi anni è diventato il difensore della Nazionale italiana dopo aver militato nelle giovanili del Torino fino al suo esordio in Prima squadra. Buongiorno è ormai diventato già il faro della difesa azzurra: Conte l’ha voluto a tutti i costi, ecco quello che ha rivelato pochi minuti fa.

Un episodio particolare da tenere bene a mente come esempio anche per i più giovani: una leadership innata per il laureato in Economia. Nonostante la giovanissima età, il centrale difensivo del Napoli è sempre sul pezzo in campo e fuori dimostrando un attaccamento fuori dal comune dopo poche settimane dal suo arrivo in azzurro.

Napoli, spunta tutta la verità di Buongiorno: ecco cos’ha fatto

Scopriamo tutta la verità che riguarda anche il passato: lo ha fatto tante volte in passato, tutti sono rimasti a bocca aperta dopo il suo annuncio a sorpresa.

Vestirà per tante stagioni la maglia del Napoli: un momento decisivo per svelare a tutta la piazza le sue avventure del passato fino ad essere protagonista in campo e fuori. Il difensore azzurro ha pensato sempre ad una cosa oltre al calcio: ecco il suo racconto che ha stupito davvero tutti pochi minuti fa.

Pochi minuti fa è stata pubblicata la sua lunga intervista ai canali ufficiali della Ssc Napoli. Buongiorno si è lasciato andare a dichiarazioni che nessuno conosceva prima riguardante anche la sua vita privata. Ha rivelato di aver frequentato un liceo privato ed ha trascorso tante nottate a studiare: sacrifici a non finire per diventare un calciatore professionista.

Una voglia incredibile per continuare la sua carriera ad altissimi livelli per disputare anche sfide importanti in Champions League. Un momento per rievocare anche spiacevoli ricordi che gli sono serviti nella vita anche da atleta professionista. Tanti sacrifici in campo e fuori per conciliare studio a sport.