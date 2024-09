Napoli, Conte in tensione contro la Juve: spunta la notizia negativa

Juventus-Napoli si avvicina sempre di più. Allarme Conte: dovrà lavorare su un singolo aspetto, ecco quale lo tormenta di più

La squadra azzurra è reduce da tre vittorie consecutive: un successo importante a Cagliari per continuare a puntare in alto. Ora Conte affronterà la sua ex squadra, la Juventus, in cui è cresciuto sia come calciatore che come allenatore. Lo spogliatoio è tornato ad essere raggiante, ma c’è un aspetto su cui dovrà lavorare nelle prossime 48 ore.

Saranno ore decisive per scegliere così la miglior formazione da mandare in campo all’Allianz Stadium. Antonio Conte è già molto concentrato per la sfida nella sfida da affrontare, mentre la Juventus arriva alla gara di campionato dopo il successo entusiasmante in Champions League. Thiago Motta è riuscito ad infondere già le sue idee a Yildiz e compagni e si iniziano ad intravedere i primi risultati. C’è un aspetto che tormenta particolarmente l’allenatore del Napoli: scopriamo l’aspetto su cui dovrà lavorare senza sosta.

Napoli, la soluzione per la Juventus: spunta il retroscena

Una voglia immensa di continuare a regalare nuovi successi all’ambiente partenopeo. I tifosi si fidano ciecamente dell’allenatore del Napoli: Sacchi l’ha definito ossessionato dal lavoro proprio come lui durante la sua intervista a Il Mattino, ecco cosa farà nelle prossime ore.

Il Napoli si presenta alla sfida contro la Juventus senza infortunati e nel pieno della forma psicofisica. Conte ha continuato a lavorare a Castel Volturno per preparare al meglio il primo big match stagionale: una gara particolare per lui dato il suo passato bianconero, ma negli anni ha saputo di essere un professionista integro dal punto di vista umano.

L’esperto preparatore atletico del calcio, Eugenio Albarella, ha sottolineato ancora una volta un aspetto negativo di giocare una volta a settimana a Radio Marte: “Diluire la tensione nervosa nel tempo può rappresentare un handicap”. Per certi versi è più semplice se sei abituato a giocare anche in Coppe. Un aspetto interessante da monitorare attentamente per uscire vittoriosi all’Allianz Stadium.

Saranno ore intense con tanti calciatori giovani che andranno gestiti dal punto di vista mentale. La sua arma vincente è proprio questa, ossia quella di riuscire ad incidere sull’aspetto psicologico dei suoi calciatori ricavando il massimo possibile nella loro perfomance in campo. Ormai ci siamo per ammirare Juventus-Napoli in attesa di assistere ad uno spettacolo avvincente a Torino.