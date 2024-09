Juve-Napoli, allarme Neres: ansia a Torino

Tutto pronto già alla sfida contro la Juventus. C’è un dato allarmante su David Neres: spunta tutta la verità sul giocatore brasiliano

Juve-Napoli, il dato a sorpresa su Neres a Torino: spunta tutta la verità

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, David Neres ha sempre segnato contro la Juventus al debutto con un nuovo club. La prima rete l’ha segnata alla Johan Cruijff con la maglia dell’Ajax il 10 aprile 2019, mentre la seconda all’Allianz Stadium il 14 settembre 2022 con quella del Benfica. Neres vede rosso ogni volta che affronta i bianconeri: ora Conte può affidarsi direttamente al talentuoso giocatore brasiliano.

L’allenatore del Napoli ha lavorato anche su altri sistemi di gioco oltre il 3421 che gli sta iniziando a dare i primi frutti dopo un avvio disastroso contro l’Hellas Verona. Conte ha pensato anche alla difesa a quattro per l’inserimento di un altro centrocampista: a Torino potrebbe confermare così il solito assetto mostrato finora.

Un momento decisivo per scegliere così il miglior undici da mandare in campo: Neres scalpita per una maglia da titolare, il dato lo conforta maggiormente per segnare ancora contro i bianconeri. Conte dovrà pensare a tutto per riuscire ad ingabbiare Motta: una sfida nella sfida per l’allenatore azzurro.