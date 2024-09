Napoli, De Laurentiis incontra l’architetto: dove sarà il nuovo stadio

Il presidente De Laurentiis è ormai deciso nel fare il nuovo stadio: l’incontro decisivo con l’architetto, la zona in cui sorgerà l’impianto

Vent’anni di successi e di disfatte per il presidente Aurelio De Laurentiis che ora non vuole fermarsi. A distanza di anni l’imprenditore è voglioso di costruire anche un nuovo stadio da donare alle generazioni di tifosi del Napoli. Ora spunta il retroscena decisivo con l’incontro immediato con l’architetto: ecco in quale zona sorgerà l’impianto.

Saranno mesi intensi per ADL per capire anche i margini di una possibile costruzione di un nuovo stadio. Nei giorni scorsi ha rivelato la sua intenzione di regalare un impianto di alto profilo alla città di Napoli. De Laurentiis ha monitorato diverse zone della Campania per pensare ad una nuova costruzione: ecco in quale zona sorgerà, tutte le novità da conoscere attentamente in ottica futura.

Napoli, la scelta di ADL: arriva subito l’ok dell’architetto

Un cambiamento totale per rendere internazionale l’impianto del futuro della squadra del Napoli. La svolta è arrivata pochi minuti fa: l’incontro decisivo con il presidente De Laurentiis. I nuovi dettagli per la nuova costruzione del nuovo stadio, dove sorgerà?

Nei giorni scorsi lo stesso presidente De Laurentiis ha rivelato di aver dato mandato ad uno studio di architetti per pensare al nuovo stadio: si tratta del Gau Arena di Gino Zavanella che è lo stesso architetto che ha progettato l’Allianz Stadium. Ai microfoni de La Repubblica ha rivelato di essere stato chiamato dallo stesso ADL per progettare il Maradona del futuro. Ci saranno varie ipotesi da monitorare attentamente: “C’è una ristrutturazione light oppure quella totale che prevede la demolizione di quello attuale”.

L’incontro dovrebbe avvenire nella prossima settimana: “Soltanto il presidente De Laurentiis mi dirà come andare avanti“. L’idea sarebbe quella di togliere anche la pista d’atletica con l’inserimento di numerosi ristoranti al suo interno proprio come uno stadio internazionale.

Inoltre, bisognerà capire anche la questione parcheggi ma lo stesso architetto ha svelato che sarà ADL a svelare tutte le mosse per il futuro. Non ci sarà lo spostamento così da Fuorigrotta con il presidente De Laurentiis che proverà a strappare una concessione per tanti anni al Comune di Napoli. Nei prossimi giorni ci sarà un quadro della situazione migliore per scoprire così ulteriori dettagli sulla costruzione del nuovo stadio.

Il Maradona diventerà moderno, questa è l’idea del numero uno del club partenopeo: un simbolo della città reso internazionale in ogni suo singolo dettaglio per una squadra sempre protagonista in campo europeo.