Napoli, retroscena: lo aveva preso Giuntoli, “alla Juve non vado”

Cristiano Giuntoli stava per prendere un calciatore azzurro, ma la pista è sfumata per la ferma volontà da parte del giocatore che ora è una colonna di questo Napoli. Arriva il retroscena che spiazza tutti e che spiega nel dettaglio che cosa è accaduto. Andiamo a ricostruire questo episodio in questione.

La figura di Cristiano Giuntoli è ancora divisiva in terra azzurra. Pur essendo stato uno dei principali artefici della vittoria del terzo Scudetto partenopeo, il suo passaggio alla Juventus è risultato indigesto per molti supporter, che lo hanno visto come un autentico tradimento.

Chiaramente, come spesso accade in sede di calciomercato, anche questa estate le spade di Napoli e Juventus si sono incrociate per un calciatore che ora è a tutti gli effetti una colonna per la squadra di Antonio Conte. La risposta del calciatore, che ha rifiutato nettamente questa destinazione, ha fatto tramontare questa trattativa.

Retroscena di mercato: scontro tra azzurri e Giuntoli

Come è noto, la Juve è uno degli argomenti più divisivi in Italia. Il Paese, infatti, è spaccato quasi in due metà: una parte tifa per i bianconeri, la rimanente parte la vede come la rivale per eccellenza da battere. Ed ovviamente questo ha degli inevitabili riflessi anche in sede di mercato, come nel caso in questione.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la Juventus ci aveva seriamente provato per Alessandro Buongiorno. Ma per lui, vecchio cuore Torino, si è trattato di una pista mai realmente presa in considerazione. Per questo motivo alla fine ha firmato con il Napoli, diventando un pilastro della difesa.

Napoli, Giuntoli ha provato la beffa: “Alla Juve non vado”

In conferenza stampa ha raccontato che accettare la Juventus sarebbe stato per Buongiorno un tradimento a sé stesso in primis, vista la rivalità storica che c’è tra il Torino e la compagine bianconera. La scelta in questione, ovviamente, ha esaltato i tifosi granata ed ora sta rendendo felicissimi i tifosi del Napoli.

Sabato sera Buongiorno scenderà in campo contro la Juventus, in una gara che ci dirà molto sulle reali possibilità di questo Napoli. In chiave Champions League ma anche, perché no, per lo Scudetto. Ed è sicuro che il numero 4 azzurro affronterà questa sfida con delle motivazioni extra. Ci sarà anche un po’ di Torino sabato in campo dalla parte del Napoli.