Napoli, Conte spiazza tutti: lavora su una difesa inedita, il modulo

In casa Napoli è iniziato il conto alla rovescia in vista della sfida contro la Juventus ed Antonio Conte è pronto a mettere di scena una difesa inedita. Si tratta di un cambio di modulo che può davvero sorprendere. Si parla da tanto di un addio al 3-4-2-1 ed ora può arrivare una svolta non di poco conto.

Da quando è arrivato il tecnico leccese ha messo in piedi una autentica rivoluzione. Inizialmente di ordine tattico. Ha infatti subito detto addio al 4-3-3, che questa squadra ormai palesemente non reggeva più, ed ha costruito attorno a questa compagine un vestito bassato sul 3-4-2-1 che sta dando ottimi risultati.

La difesa a tre, sin dai tempi della Juventus, è il marchio di fabbrica di Antonio Conte da quando è arrivato alla Juventus, ma in carriera ha adottato, soprattutto all’inizio, anche altre soluzioni. Basti pensare all’iniziale 4-2-4. In tal senso, anche a Napoli ora sta lavorando a sorpresa su una difesa inedita.

Gli azzurri cambiano in difesa: le ultime a riguardo

In vista della sfida contro la Juventus gli azzurri devono arrivare preparati, dal punto di vista mentale ma anche di natura tattica. In tal senso, l’effetto sorpresa è un aspetto da tenere sempre in considerazione ed Antonio Conte, tra i più vincenti della sua generazione, ne è assolutamente consapevole. Per questo sta preparando un colpo di scena.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano repubblica oggi in edicola, infatti, Conte sta lavorando da dieci giorni ad un nuovo modulo per il Napoli. Sarebbe il 4-3-2-1, che permetterebbe al tecnico leccese di inserire in campo i muscoli e gli inserimenti anche di Scott McTominay, sacrificando in questo modo un difensore.

Conte propone una difesa inedita: ecco il modulo

Complice il fatto che McTominay e David Neres stanno fisiologicamente completando il loro percorso di inserimento, è probabile che anche contro la Juventus sarà riproposto il 3-4-2-1. In tal senso, però, bisogna valutare questa nuova soluzione tattica, con una difesa inedita, anche a gara in corso in caso di necessità.

Potrebbe, dunque, eventualmente schierarsi così con il 4-3-2-1. Davanti a Meret si schiererebbero Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno ed uno tra Olivera e Spinazzola. In mediana spazio ad Anguissa e McTominay come alfieri di Lobotka, con Kvaratskhelia e David Neres (o Politano) alle spalle di Romelu Lukaku. Ci sarebbe assolutamente da divertirsi.