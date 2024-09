Sarri torna in Serie A: lo hanno chiamato, è pronto a firmare

Maurizio Sarri, dopo la fine turbolenta della sua avventura alla Lazio, è pronto a far ritorno in Serie A. C’è stato il contatto per il suo rientro nel massimo campionato italiano ed ora il tecnico toscano è pronto a firmare. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori più bravi e forti in senso assoluto. Le sue idee hanno sempre portato ad una bellezza a tratti disarmante, grazie alla quale ha spesso alzato il livello di partenza della propria squadra. In tal senso, tutti si aspettavano che potesse trovare subito squadra in questa estate.

In tal senso, sono diverse le squadre che sono state accostato a Maurizio Sarri, che alla fine però non è riuscito a trovare la quadra con nessuna di essa. Con sue enorme rammarico, come da lui stesso ammesso in più di una occasione. In tal senso, però, adesso arriva la svolta, con l’ex Napoli e Lazio che è pronto a tornare in panchina.

Il tecnico toscano è pronto a tornare in Serie A

E’ arrivato come un fulmine a ciel sereno l’esonero di Daniele De Rossi, con la Roma che però non ha puntato né su Massimiliano Allegri né su Stefano Pioli. Tutto su Ivan Juric, che è pronto dunque a rimettersi in gioco e ad affrontare di petto questa esperienza a dir poco importante.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, Maurizio Sarri è in cima alla lista dei desideri del Milan per il dopo Fonseca. E’ decisivo, in tal senso, il derby di Milano, con il tecnico che è pronto a subentrare e ad accettare una soluzione che sarebbe estremamente affascinante, per tanti motivi, per lui.

Sarri di nuovo in panchina: contatto tra le parti

Nel caso in cui, infatti, il Milan dovesse perdere contro l’Inter, allora la dirigenza ha già chiaro l’iter da percorrere: per Paulo Fonseca sarebbe inevitabile l’esonero e si valutano i profili alternativi.

In pole c’è proprio Maurizio Sarri, ma ovviamente non mancano le soluzioni alternative, a partire da Igor Tudor fino ad arrivare a Terzic, che però a quanto pare non convince in senso assoluto. Si attendono sviluppi, si avvicina sempre di più il momento del verdetto.